القوى العاملة في أسبوع .. إعانات وندوات وتوفير 6836 فرصة عمل للشباب (صور)

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة، أبرزها تفقد وزير القوى العاملة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، لمتابعة اختبارات المتقدمين لوظيفتي ملحق عمالي أول وثان بمكاتب التمثيل العمالي، كما شهد «سعفان»، ووزير الزراعة توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال حماية ورعاية العاملين في القطاع الزراعي «صغار الصيادين والمزارعين»، وتابع الوزير صرف مليار و790 مليون جنيه إعانات الطوارئ، وتوفير 6836 فرصة عمل للشباب من الجنسين في 22 محافظة، وتعيين 3319 شابا في 6 محافظات، فضلا عن تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة الأردن.

الوزير يتفقد مركز تقييم القدرات والمسابقات

وتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، برفقة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، لمتابعة اختبارات المتقدمين لوظيفتي ملحق عمالي أول وثان، بمكاتب التمثيل العمالي بجدة، والرياض، والأردن، ووظيفة ملحق عمالي أول بمكاتب التمثيل العمالي بالكويت، والإمارات، وقطر، والعراق، ولبنان، وإيطاليا، ووظيفة مساعد ملحق إداري بمكتب التمثيل العمالي بالكويت.

وخلال جولة التفقد أكد وزير القوي العاملة أن اختيار المستشارين والملحقين العماليين بسفارات وقنصليات مصر بالخارج يتم بناءً على تقييم حقيقي لمهارات وقدرات المتقدمين من خلال الاختبارات المتخصصة التي تفرز أكفأ العناصر للقيام بالمهام المطلوبة وتحقيق إنجازات ملموسة، تسهم في متابعة ورعاية العمالة المصرية بالخارج، وأشاد سعفان بمركز تقييم القدرات التابع للجهاز، معربا عن فخره بامتلاك الحكومة المصرية منظومة تقييم مميكنة ومحوكمة ومدعمة بكل ضمانات النزاهة والشفافية.

بروتوكول تعاون بين القوى العاملة والزراعة

كما شهد وزير القوى العاملة، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور السيد القصير، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال حماية ورعاية العاملين بالقطاع الزراعي «صغار الصيادين والمزارعين».

وأشار «سعفان»، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنمية مهارات العامل الزراعي المصري وتمكينه إقتصاديا، والمساهمة فى نقل العاملين بالقطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء قواعد بيانات عن عمال الزراعة، وصغار المزارعين والصيادين بالتعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية الزراعية وتعزيز التعاون فى مجال رعاية وحماية وتدريب وتشغيل العمالة الزراعية المصرية والمرأة الريفية، وتوفير حياة كريمة لهم، وزيادة وعيهم التأمينى.

وأضاف وزير القوي العاملة أن البروتوكول يشمل أيضا إطلاق مبادرات ومشروعات مشتركة لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الزراعي، وتعزيز برامج التدريب التعاوني، والعمل على توفير اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في القطاع الزراعي، وتوفير العمل اللائق، ومكافحة عمل الأطفال.

توفير 6836 فرصة عمل للذكور والإناث

وأعلن «سعفان»، أن الوزارة تمكنت من توفير 6836 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 8 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 90 شركة ومصنع قطاع خاص في 22 محافظة لشغلها خلال شهر ديسمبر الجاري .

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص تنفيذًا لمبادرة «حياة كريمة»، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg «النشرة القومية للتشغيل»، تحت مسمى «برنامج طالبي العمل»، وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

إعانات بمليار و 790 مليون جنيه استفاد منها 418 ألفاً و740 عاملا

وكشف وزير القوى العاملة ، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت مليار و 790 مليون جنيه استفاد منها 418 ألفاً و740 عاملا يعملون 3890 منشأة، وذلك حتى نهاية سبتمبر 2021.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذى يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

متابعة الإجراءات الاحترازية في 131 ألفا و302 مصنعاً وشركة

كما أعلن وزير القوي العامل ، أن التقارير الواردة من مديريات القوى العاملة على مستوي المحافظات أظهرت التفتيش ومتابعة الإجراءات الاحترازية في 131 ألفا و302 مصنعاً وشركة على مدى 20 شهرا كاملة للإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، والتي شدد عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وزارة القوى العاملة تشارك في مهرجان رياضي لذوي الهمم

و شاركت وزارة القوى العاملة في المهرجان الرياضي لذوي الهمم والذي نظمه الاتحاد العام لشباب العمال بمقر المؤسسة الاجتماعية العمالية بمحافظة القليوبية، ويأتي ذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة، بحضور اللواء طلعت منصور رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة ممثلا عن محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، وعبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، وعباس صابر رئيس فرع الاتحاد بالقليوبية، ووفد من ممثلي شباب وزارة القوى العاملة وممثلي وزارة الشباب ، فضلاً عن بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

وأعلن وزير القوي العاملة اهتمام الوزارة بذوي الهمم على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، قامت مديرية القوي العاملة بالقاهرة ممثلة في مكتب عمل بدر بتوفير 78 فرصة عمل لذوي الهمم في 4 شركات.

فعاليات اليوم العالمي للمرأة

وشاركت مديرية القوى العاملة بأسوان في فعاليات اليوم العالمي للمرأة تحت عنوان «لا للعنف ضد المرأة»، الذي نظمته مؤسسات المجتمع المدني بنادى التجديف تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وقال مدير مديرية القوى العاملة محمد عبد الوهاب، إن مشاركة المديرية في الاحتفال بهذا اليوم تأتي بتوجيهات وزير القوى العاملة لتقديم كافة أشكال الدعم للمراة المصرية باعتبارها شريكا أساسيا في النهوض بالمجتمع والاقتصاد القومي من خلال دعمها بالمكتسبات التي تستحقها المرأة المصرية، وخاصة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فضلا عن إعلانه عام 2017 عاماً للمرأة لتسليط الضوء على مقدراتها واستحقاقاتها الدستورية والقانونية والاجتماعية والسياسية .

قبول طلبات 249 من راغبي العمل

وبدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، قبول طلبات 249 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة في 48 مهنة برواتب مجزية، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

مديرية القوى العاملة بالإسكندرية تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بمشاركة جمعية الشبان المسيحيين بالإسكندرية في حضور عدد كبير من نواب مجلسى الشعب والشيوخ وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الراعية لذوي الإعاقة بالمحافظة.

في مستهل كلمته نقل ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية تحيات وزير القوي العاملة محمد سعفان بهذه المناسبة، مشيرا إلى أن مصر أصدرت القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى حماية حقوقهم، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

كما شاركت المديرية في فعاليات احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد2021، الندوة التي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية تحت عنوان «مكافحة الفساد والعدالة الانتقالية» بمكتبة الإسكندرية.

ورش عمل لوحدة المساواة بين الجنسين في دمياط

ونظمت مديرية القوى العاملة بدمياط بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة ندوة بجمعية المشروعات الصغيرة بفارسكور بحضور 42 سيدة، ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية ونشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها.

كما قامت مديرية القوى العاملة بقنا بتشكيل فريق عمل برئاسة حسام طلبة مدير المديرية، وعبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، لمتابعة تعقيم جميع الأماكن التي يتردد عليها الجمهور بمركز التدريب المهني من طالبي استخراج شهادات قياس مستوى المهارة بالمركز المتقدمين للدورات التدريبية المجانية ، وكذا تم تعقيم المباني الإدارية والورش الملحقة بالمركز.

ونظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة بشركتي البتراء للملابس الجاهزة، وشركة جيد للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالمحافظة طبقا للإعلان العالمي لمناهضة العنف والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها وتمكينها إقتصادياً .

وبدأت فعاليات الدورة التدريبية الثالثة للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، وتستمر لمدة ستة أسابيع.

تعيين 3319 شابا في 6 محافظات

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 3319 شابا في 6 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات شمال سيناء، و كفر الشيخ، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والأقصر، والوادي الجديد، بلغت 4 ملايين و 74 ألفاً و 313 جنيها، والتفتيش على 1659 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 2280 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 2280 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 59 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 55 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

كما تلقى وزير القوى العاملة تقريراً عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة أن التقرير الذي تلقاه الوزير عبر الملحق العمالى ببيروت شرين سيد عبدالجواد، رئيس مكتب التمثيل العمالي تضمن صدور قرارات مهمة عن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا برئاسة نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

الوزير يتلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية في الدوحة

كما تلقى وزير القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالدوحة بدولة قطر في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية، وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالدوحة يفيد أن أخر موعد لتصحيح أوضاع الوافدين المخالفين للإقامة، وسمات العمل، والزيارات العائلية 31 ديسمبر الجاري، مع خصم 50 % من نسبة قيمة المخالفة.

وأخيراً ، تلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يكشف عن قيام حكومة الإمارات باعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا اعتبارا من أول يناير ، والأحد 2 يناير 2022 إجازة رسمية.