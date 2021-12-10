السيطرة على حريق بمنزل وحظيرتين مواشي دون إصابات بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج، على حريق اندلع في منزل وحظيرتين للماشية بقرية «الدناقلة» دائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، بعد الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعة أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، ونتج عن الحريق تلف بعض المنقولات المنزلية وكميات من البوص والغلال.

أمن سوهاج يتلقى بلاغا بحريق منزل في المنشأة

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز المنشأة يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمنزل بناحية «الدناقلة» غرب مركز المنشأة، وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وقيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة والوحدة المحلية لقرية أولاد سلامة.

بالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك «عبد الحميد. ا. ع» 85 سنة، مزارع ويقيم بذات الناحية، وامتدت النيران لحظيرتين مجاورتين ملك كل من «حسن. ت. ا» 65 سنة مزارع، «عز الدين. ع. ع» 29 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بـ 2 سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

ماس كهربائي يتسبب في احتراق منزل وحظيرتين

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم، ورجحوا أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، وأضافوا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، ونفوا الشبهة الجنائية.

وأخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.