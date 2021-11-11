إصابة ربة منزل فى حريق حظيرة ماشية بإحدى قرى سوهاج

أُصيبت ربة منزل بحروق متفرقة إثر مشاركتها في إخماد نيران اندلعت بحظيرة للماشية ملحقة بمنزلها الكائن بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، ونُقلت المصابة إلى قسم الحروق بمستشفي سوهاج العام، وأُخطرت النيابة العامة، وتبين أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري.

نشوب حريق في حظيرة للماشية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغا نشوب حريق بحوش بناحية دائرة مركز دار السلام، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

نقل ربة منزل للمستشفى بعد إصابتها في الحريق

وتبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك «عصام.س.ا»، 45 سنة عامل ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

نتج عن ذلك إصابة «صباح.ن.ف»، 19 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية، زوجة نجل مالك المنزل بحروق متفرقة بالوجه واليدين والقدمين بنسبه 25 %، أثناء مشاركتها في إخماد النيران، وتم نقلها لمستشفى سوهاج العام.

بسؤال مالك الحظيرة والمصابة قررا بمضمون ما تقدم ورجحا أن يكون سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وجذوع النخيل، ونفيا الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق فكلفت إداره البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.