حريق يلتهم منزلين بالبلينا في سوهاج والحماية المدنية تسيطر على النيران

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريق اندلع فى منزلين بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بسبب ماس كهربائي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات، واقتصرت الخسائر على احتراق المنقولات المنزلية، ونفوق بعض الطيور، وأُخطرت الوحدة المحلية، ومديرية التضامن لاتخاذ اللازم.

اندلاع حريق بمنزلين في سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق بمنزل بدائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط المباحث، وقوات الحماية المدنية.

تبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق بمنزل ملك «شاكر.ح.ع»، 30 سنة، عامل، وامتدت النيران لمنزل مجاور ملك شقيقه «كرم.ح.ع»، 45 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

سبب الحريق ماس كهربائي

ورجحا مالكا المنزلين أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بمنزل الأول، وأضافا بإحتراق بعض المنقولات وكمية من البوص وجذوع النخيل، ونفيا الشبهة الجنائية، وأُخطرت الوحدة المحلية، ومديرية التضامن، وإدارة الطب البيطري للانتقال واتخاذ اللازم، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

جدير بالذكر أن البلينا شهدت منذ شهرين حريق كبير في 3 منازل وعدد من حظائر الماشية بسبب تطاير شرر من فرن بلدي، ولم ينتج عن الواقعة ثمة إصابات بأحد، واقتصرت التلفيات على نفوق عدد من الحيوانات، واحتراق كميات من البوص والغلال وجذوع النخيل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية.