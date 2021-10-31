التضامن: صرف 4 ملايين جنيه لـ123 من مضاري حريق معرضي سوهاج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه نظرا لكبر حجم الخسائر الناجمة عن حادث حريق باكيات معرضي «بورسعيد وطيبة»، والذي وقع بمحافظة سوهاج في منتصف شهر يوليو الماضي، تم تيسير الأمور وقواعد الصرف العاجلة لحالات الكوارث والنكبات العامة والفردية.

15 ألف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لكل مضار

وأفادت القباج، في بيان لها، اليوم، أنه تم زيادة مبلغ التعويض لتصل إلى 35 ألف جنيه لكل مضار بدلًا من 10 آلاف جنيه من التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه من بنك ناصر الاجتماعي لكل مضار بما يتناسب مع الضرر الحادث.

حصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحادث

وذكرت القباج أنه فور وقوع الحادث في 11 يوليو 2021، قامت لجنة إغاثة مشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة سوهاج بحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحادث وتم اتخاذ إجراءات التحري اللازمة لتحديد المضارين ومدى استحقاقهم للتعويضات، موضحة أن عدد المضارين الذين تم صرف مساعدات استثنائية لهم قد بلغ 123 مضارًا بإجمالي مبلغ 4,3 مليون جنيه مصري.

يذكر أنه قد اندلع حريق في معرضين تجاريين فجر يوم 11 يوليو 2021 ببندر طهطا بمحافظة سوهاج، والتهمت النيران جميع محتويات المعرضين من بضائع تجارية متنوعة كالملابس ومستحضرات التجميل والخردوات والمفروشات وأجهزة كهربائية وأدوات المطابخ والمنازل، ووفقاً للجان المشكلة من وزارة التضامن الاجتماعي والغرف التجارية فقد قدرت الخسائر المادية بنحو 4 ملايين جنيه.

صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث

وأوضحت التضامن على موقعها الرسمي، أنه يتم صرف مساعدات مالية «دفعة واحدة» في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل «حالات الفيضانات، السيول، الزلازل، الانهيارات، الغرق والحريق والحوادث والتصادمات.

وأكدت على أن المساعدات تصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غير المؤمن عليها.