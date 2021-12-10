عاصي الحلاني: لم أكمل تعليمي.. والدي ضربني مره واحد في حياتي

ظهر الفنان عاصي الحلاني، ضيفا على أحد حلقات برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني، والذي يتم إذاعته عبر شاشة قناة dmc، وخلال الحلقة كشف عن كثير من الأسرار والتفاصيل التي تخص حياته الشخصية وكان من بينها عدم استكماله للتعليم.

عاصي الحلاني يكشف سبب عدم استكمال تعليمه

قال الفنان عاصي الحلاني خلال الحلقة، إنه لم يكمل تعليمه وترك المدرسة في عمر 18 عامًا أثناء دراسته للثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه التحق بمعهد في عمر 15 عامًا لدراسة العود، وكان يذهب للمدرسة والمعهد وأحيانًا يعمل بعد الظهر حتى يتمكن الحصول على مصاريفه.

وتابع الحلاني، أنه التحق باستوديو الفن وترك المدرسة وتفرغ للاستوديو الفن عام 1988، مؤكدًا أنه لا يعتبر نفسه لم يكمل تعليمه ولكن تخصص في مجال عمله الذي يحبه.

أما عن أمنية والديه بأن يروه مهندس، أوضح الحلاني، أن أهله كانوا يتمنوا أن يدرس الهندسة أو الطب مثل جميع الأهالي، مؤكدًا أن فكرة غناء لم تكن وارده نهائيًا، متابعًا: «في مرة كذبت على أبويا كنت جاي من المدرسة وجايب الشهادة فقولتله أنا ناجح وهربت من قدامه».

والد عاصي الحلاني يضربه

وأضاف الحلاني: «أبويا كان قاعد مع خالي بليل، وابنه كان معايا في نفس الصف ورسب، فقاله أنت عرفت أن الإثنين سقطوا، قالوا لا عاصي نجح، قاله لا الإثنين سقطوا فجه البيت وأكلني علقة ودي المرة الوحيدة اللي أبويا مد ايده عليا».

وكشف الحلاني، عن عدم موافقة والدة على غناءه، إلا أنا جلب له العود الخاص به وفاجأه به دون أن يعرف.