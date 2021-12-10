رفع كفاءة السوق التجارى بوسط الشيخ زويد وعودة الخدمات للقرى تدريجيا

«بسواعد الرجال تبنى مدينتى الشيخ زويد ورفح بعد سنوات عجاف شهدتها تلك المناطق بسبب الإرهاب الأسود»، بهذه الكلمات بدأ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حديثه تعليقا على عودة أهالى قرى جنوب الشيخ زويد إلى بيوتهم وأراضيهم.

محافظ شمال سيناء يناشد أهالى القرى بالعودة لبيوتهم

وقال المحافظ، فى تصريح له، إنه يناشد أهالى قرى الشيخ زويد بالإسراع فى العودة إلى قرى جنوب المدينة، والعمل على إعمار المكان وزراعة الأراضى، موضحا أن الزراعة والتنمية هى جزء لا يتجزء من الإعمار الذى تشهده تلك المناطق.

عودة الخدمات بشكل تدريجى لمناطق جنوب المدينة

وأضاف محافظ شمال سيناء، أن جميع الخدمات ستعود لتلك المناطق بشكل تدريجى، مثل فتح الطرق، وإعادة فتح المدارس والوحدات الصحية، والحضانات، ومراكز الشباب والنوادى، والمياه، وأنه تم إصلاح الآبار الارتوازية الموجودة فى القرى بمشاركة الجمعيات الأهلية والمؤسسات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة بذلت كامل طاقتها وقوتها فى إزاحة الإرهاب من تلك المناطق، وتسليمها لقوات الشرطة التى بدأت بالتنسيق مع مجلس مدينة الشيخ زويد فى إعادة أهالى قرى «الظهير وأبو العراج وأبو عيطة وأبو فرج غرب الشلاق وأبو خوار»، وناشد المحافظ بقية الأهالى بضرورة العودة من المناطق الأخرى فى العريش وبئر العبد والمحافظات لمناطقهم من جديد.

وزف المحافظ عدة أنباء لأهالى الشيخ زويد بعمل سوق تجارى عملاق بوسط مدينة الشيخ زويد، يكون جامع لجميع المناطق داخل المدينة وخارجها، بعد رفع كفاءة الطريق الساحلى، وإعادة إعمار المحال التجارية القريبة من مجلس المدينة وقسم الشرطة.