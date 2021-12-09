محافظ شمال سيناء: محاور جديدة بشكل حضاري بين الشيخ زويد ورفح

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم، التداعيات الجديدة، والخطة التنموية الخاصة بمدينة الشيخ زويد والطرق الجديدة التي سوف يتم إنشاؤها خلال المرحلة الحالية والقادمة، بهدف وضع المنطقة على أولوليات التنمية المستدامة بالمنطقة.

محافظ شمال سيناء يطالب أهالي القرى بالعودة إلى أراضيهم

طالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، خلال لقائه مع راديو شمال سيناء والبرنامج الأسبوعي «اسأل المحافظ»، أهالي قرى جنوب الشيخ زويد والمتواجدين في العريش وبئر العبد والمحافظات الأخرى ضرورة العودة إلى بيوتهم ومزارعهم، وبداية عملية الإعمار والتنمية السريعة.

وأوضح المحافظ أن للأهالي دور مهم وشريك رئيسي في التنمية، حيث إن هناك لجانا للتعويضات بدأت عملها بالفعل في تلك المناطق بقرى أبو العراج وأبو رفاعي والشلاق، مرحلة أولى، على أن يتم العمل على مراجعة جميع الكشوفات بالقرى الأخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال محافظ شمال سيناء، إن هناك عدة محاور وطرق جديدة سوف تنفذ خلال المرحلة القادمة في الشيخ زويد، حيث إن هناك طريقا رئيسيا سوف يتم إنشاؤه من قرية الجورة جنوب المدينة، باتجاه عمارة الضرائب وعلى طريق الكوثر البحر المؤدي إلى قرية السكادرة، وذلك بشكل حضاري وراق، وذلك بالتزامن مع رفع كفاءة الطرق الأخرى الداخلية في الشيخ زويد وسط المدينة.

محور جديد يربط الشلاق بالطريق المؤدى إلى معبر رفح بشكل دائري

وتابع، أنه سوف يتم عمل محور دائري من قرية الشلاق غرب المدينة، باتجاه الجنوب وحدود أبو طويلة، باتجاه منطقة رفح الجديدة حتى قرية الماسورة غرب رفح، ومنها إلى معبر رفح البري، على أن يكون هذا هو الطريق الدولي الرئيسي بين معبر رفح والشيخ زويد باتجاه محاور العريش الجديدة، وسوف يتم رفع كفاءة الطريق الساحلي الحالي من قبالة مجلس المدينة وقسم الشرطة حتى حي الكوثر ليكون بذلك هو الطريق التجاري الرئيسي لمدينة الشيخ زويد.