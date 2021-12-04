توصيل التيار الكهربائي لقرى جنوب الشيخ زويد.. وتركيب 5 محولات جديدة

أعاد قسم صيانة الكهرباء في مدينة الشيخ زويد، التيار الكهربائي إلى حي أبوفرج أكبر أحياء المدينة، بعد انقطاع دام عدة سنوات.

وقال الحاج محمد سواركة، أحد شيوخ القبائل في تصريح لـ«الوطن» أن قسم صيانة الكهرباء قام بتغيير الأسلاك المتهالكة الواصلة إلى اتجاه المزلقان واتجاه المدرسة، وتم التوصيل لحي أبو فرج والقرعان وأبو خويطر، وأبو غيث الشرقي، وأبو خوار، لتكون بذلك جميع الأحياء القريبة من وسط المدينة بها تيار كهربائي بشكل عادي».

تركيب 5 محولات جديدة لقرية أبوالعراج جنوب المدينة

قال خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء، في الشيخ زويد في بيان له، أنه تم تركيب 5 محولات على مدارس أسبوع بقرية أبو العراج جنوب الشيخ زويد، وتم إيصال الأسلاك لغالبية التجمعات القريبة من القرية، وجارٍ تركيب محمولات جديدة بدلا من المتهالكة غرب المدينة، في الأحياء التي عاد لها الأهالي والمحاذية إلى حي الترابين وأبو رفاعي من جهة، وصولا إلى قرية الشلاق من جهة أخرى.

وأضاف «حماد» أن شركة الكهرباء عازمة على إيصال التيار الكهربائي لجميع القرى، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة الشيخ زويد، وتعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

تغيير الأسلاك الهالكة لجميع التجمعات السكنية والقرى

وأشار إلى أن هناك أسلاكًا هالكة في المناطق الواصلة بين القرى والتجمعات السكنية ووسط المدينة، وقد تم تغيير جميع الأسلاك بوسط المدينة، وتغييرها بكوابل أرضية بعد رفع الأسلاك الهوائية التي كانت تقع عند هبوب الرياح أو تساقط الأمطار، لتكون بذلك جميع المناطق بوسط المدينة وحى الكوثر والطريق الدولي والسكة الحديد كوابل أرضية، وجاري تكملة عملية التغيير لتشمل قرية أبوطويلة وأبوزرعى والعكور والشهاويين والوحشي جنوب المدينة.