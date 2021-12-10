معلومات عن فيلم «ريتسا» قبل عرضه في السينما.. الثلاثاء المقبل

يستعد صناع فيلم «ريتسا»، للاحتفال بانطلاق عرضه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 14 ديسمبر، فى دور سينما خاص بمنطقة المعادي، وسط حضور صناع الفيلم، استعداد لانطلاق عرض الفيلم يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 ديسمبر.

أبطال فيلم ريتسا

ويضم فيلم ريتسا عدد كبير من النجوم، بينهم «محمود حميدة وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد وأمير المصري وكارولين عزمي ومريم الخشت ومي الغيطي وحسن عثمان»، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.

وتدور قصة فيلم ريتسا في إطار من الرومانسية حول ثلاث قصص من الحب في أزمنة وأماكن مختلفة وتسيطر عليهم طابع الدراما والغموض ولكن في النهاية يكون هناك رابط يدمج الثلاث قصص مع بعضهم .

سبب اسم فيلم ريتسا

ويرجع اسم الفيلم ريتسا إلى واحدة من الشخصيات التي تجسدها الفنانة «عائشة بن أحمد»، حيث أنها تجسد شخصيتين مختلفتين خلال أحداث الفيلم بصفات مختلفة تماما عن بعضها البعض.

يذكر أن «عائشة بن أحمد»، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «لعبة نيوتن»، بجانب منى زكي ومحمد ممدوح وسيد رجب ومحمد فراج ومايان السيد وعدد من الفنانين وهو من تأليف وإخراج تامر محسن .

كما تواصل خلال الفترة الحالية تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد «لون البحر»، والذي تشارك فيه بجانب خالد النبوي وعدد أخر من الفنانين وهو ينتمي إلى دراما الـ 15 حلقة التي سيتم عرضها على أحد المنصات الالكترونية ويتولى مهمة إخراجه أمير رمسيس ويتولى تأليفه ورشة تتضمن عدد من الشباب .