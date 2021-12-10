الأخبار الإيجابية عن أوميكرون تدفع أسعار النفط العالمية لمواصلة الصعود

سجلت أسعار النفط العالمية اليوم الخميس، 9 ديسمبر 2021، صعوداً وذلك للجلسة الرابعة على التوالي منذ بداية الأسبوع الحالي، مدفوعة بانتشار الأخبار الإيجابية حول المتحور الجديد من فيروس كورونا، أوميكرون، حيث علقت شركات صناعة اللقاحات بطريقة إيجابية عنه كاشفة إمكانية زيادة الجرعات التنشيطية لبعض اللقاحات.

فيما صعدت حكومات بعض الدول من القيود والإجراءات الاحترازية لوقف الانتشار السريع للمتحور الجديد، وذلك بحسب تصريحات منظمة الصحة العالمية.

أسعار النفط العالمية اليوم

وبحسب المعلن من وزارة البترول والثروات المعدنية في مصر، فقد سجل سعر خام برنت ارتفاعاً اليوم ليصل إلى 76.33 دولار أمريكي للبرميل، مقارنة بأسعار الأمس التي حققت 75.11 دولار فقط.

فيما وصل سعر البرميل من خام غرب تكساس اليوم إلى 72.98 دولار ليقترب بذلك من مستوى 73 دولارا أمريكيا، مقارنة بسعر الأمس الذي سجل 71.64 دولار.

ووفقاً لمنظمة أوبك، فالسعر الرسمي لبرميل النفط لديها لا يزال مستقراً عند مستوى 71.41 دولار للبرميل أمس، الخميس.

أداء النفط بالأسواق العالمية على مدار الأسبوع

وعلى صعيد أداء أسواق النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي، فقد سجلت أسعار النفط انخفاضاً بنسبة 3.9% خلال تداولاتها، وذلك للأسبوع السادس على التوالي، ليغلق عند 69.88 دولار للبرميل.

وبذلك، يسجل النفط أطول سلسلة تراجعات أسبوعية منذ نوفمبر 2018، بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم عن أداء الأسواق العالمية.

وأرجع تقرير البنك المركزي ذلك الانخفاض إلى الخوف من بطء النمو الاقتصادي، وما يلحقه من بطء الطلب على النفط بسبب القيود المفروضة على السفر نتيجة انتشار متحور أوميكرون، وبالتالي زيادة الضغط على أسعار النفط.

«أوبك بلس» وموقفها من مستويات الإنتاج للعام الجديد

فيما كانت «أوبك بلس» قد أعلنت عن قرارها الأسبوع الماضي، الالتزام بخططها السابقة لزيادة الإنتاج في يناير 2022، ولكنها تركت الباب مفتوحًا لتغيير السياسة بسرعة إذا عانى معدل الطلب من الإجراءات الاحترازية المفروضة لاحتواء انتشار متحور أوميكرون.

كما كانت صرحت أيضاً عن نيتها الاجتماع مرة أخرى قبل اجتماعهم التالي المقرر عقده في 4 يناير، عند حدوث أي طارئ بالأسواق العالمية وبالتالي تأثر أسعار النفط.