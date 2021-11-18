مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في المطرية

لقي شخصان مصرعهما أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في المطرية، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لأجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وهل توجد شبهه جنائيه في الوفاة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقي مأمور قسم شرطة المطرية بلاغا بمصرع شخصين داخل منزل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم العثور على حفرة عميقة، وكشفت التحريات أن المتوفين كانا ينقبان عن الآثار داخل المنزل، وأثناء التنقيب انهارت عليهما الحفرة ولقي مصرعهما علي الفور، وتمكنت القوات من انتشال الجثتين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الطب الشرعي وجثث ضحايا التنقيب عن الآثار

وقال مصدر بالطب الشرعي، إن قرار النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لضحايا التنقيب عن الآثار، هو إجراء للتأكد بأن سبب الوفاة هو انهيار الحفرة عليهم ولا يوجد سبب جنائي حتى لا يكون انهيار الحفرة ما هو إلا لتضليل المباحث وجهات التحقيق.

وأضاف المصدر، انه من الممكن أن يكون المتوفي قد تم قتله في مكان آخر، ولكي يتم تضليل جهات التحقيق تنقل الجثة إلى داخل احد المنازل وإجراء حفرة كبيرة، حيث يعتقد رجال المباحث بأن الوفاة بسبب انهيار الحفرة وأنه لم يقتل، موضحًا أن التشريح يثبت إذا كانت الوفاة أثناء التنقيب عن الآثار أم أن الوفاة حدثت في مكان آخر وسببها القتل.