مرسي علم تستقبل 68 رحلة طيران سياحية قادمة من 9 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 68 رحلة طيران سياحية قادمة من 9 دول أوروبية تقل آلاف السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل المطار بدء من الأسبوع المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات. الطبية.

فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى بالمطارات

وخصصت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر برئاسة دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة، عدة فرق طبية من الحجر الصحى والطب الوقائى بأحد الصالات المخصصة للحجر الصحي لتوقيع الكشف الطبي على جميع الركاب، وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية وإجراء تحاليل pcr للسائحين الذين لا يحملون شهادة تفيد بإجراء تحليل.

فنادق مرسى علم تستقبل أكثر من 10 آلاف سائح

وأشار عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن فنادق مرسي علم استعدت لاستقبال أكثر من 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية عبر 68 رحلة طيران سياحية خلال مطارات 9 دول أوروبية بواقع 4 رحلات من إيطاليا و13 رحلة طيران قادمة من ألمانيا و5 من التشيك و13 رحلة من بولندا و24 رحلة من أوكرانيا ورحلتان من بيلاروسيا وسويسرا وهولندا، ورحلة من مولدوفا بالإضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

استعدادت فنادق مرسي علم الكريسماس

وأضاف «عثمان» في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الجمعة، أن فنادق مرسي علم استعدت لاستقبال احتفالات السائحين بالكريسماس بتعليق الزينة ومجسمات بابا نويل في طرقات الفنادق وتجهيز الهدايا وشجرة الكريسماس، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، لافتا إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق في احتفالات الكريسماس إلى أعلى معدل لها منذ جائحة كورونا.