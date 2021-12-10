هاني شاكر: نقابة الموسيقين تفتح أبوابها للموهوبين.. ومسلم: «النقيب عملي بلوك»

أكد الفنان هاني شاكر موقفه من أغاني المهرجانات، بإيقاف عدد كبير من المؤديين خلال الفترة الماضية، لافتا إلى سعيه عبر التنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الاتصالات، للسيطرة على أغاني المهرجانات على «يوتيوب»، ليتم فرز الأغاني بسبب الكلمات الخارجة في بعض الأعمال، وذلك خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج «حبر سري»، المذاع على قناة «القاهرة والناس».

وأكد الفنان هاني شاكر أنه ليس ضد فنان بعينه ولكنه ضد الابتذال والإسفاف والكلمات الخارجة، وأن نقابة المهن الموسيقية ولجنة القيد تفتح أبوابها لمن يجد في نفسه موهبة وتنطبق عليه شروط النقابة للالتحاق بها.

مسلم: حاولت التواصل مع «الموسيقين» لتقنين وضعي.. ولم أتلقى رد منهم

ومن جانبه قال الفنان مسلم، الذي جاء اسمه ضمن قائمة مؤديي المهرجانات الموقوفين في الفترة الأخيرة، أنه حاول التواصل مع الفنان هاني شاكر ولكنه لم يجد أي رد من جانبه، موضحا: «كلمت كذا حد في النقابة بخصوص تقنين وضعي ولكن كلهم قالولي لازم تتواصل مع هاني شاكر، ولقيت بعد كدة عاملي بلوك على الواتساب، وكنت مش عايز أحرج نفسي بالكلام».

ونفى «مسلم»، في لقاءه من برنامج «ET بالعربي»، ما تردد حول تهربه من آداء الخدمة العسكرية، قائلا: «وجدتهم يتحدثوا عني بطريقة سيئة وقالوا إني متخلف عن آداء الخدمة العسكرية» مؤكدا أنه مازال في مرحلة الدراسة حيث لم يبلغ 19 عاما فقط، وبالتالي لم يصل إلى مرحلة التجنيد.

مسلم: «اتظلمت بتصنيفي مغني مهرجانات.. وبدأت من الصفر»

وأضاف الفنان الشاب: «اتظلمت بتصنيفي كمؤدي مهرجانات أنا عملت أغاني كتير وعملت تتترات مسلسلات، ولم أقدم أعمال إسفاف، أنا شقيان من الصفر بدأت مع الموسيقار هاني شنودة ومسرح قصر ثقافة دمنهور وبعد ذلك مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية».