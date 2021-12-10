«كابونجا» يستعد لسحب سيارة محملة بألف أسطوانة بوتاجاز.. «محدش بيدعمني»

يستعد البطل الخارق أشرف كابونجا، اليوم الجمعة، لسحب سيارة «تريلا» محملة بأكثر من 1000 أسطوانة معبأة بالغاز، في تحدٍ جديد بعد سحب 3 سيارات نقل بحمولة 60 طنا.

وقال أشرف كابونجا في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن المحاولة تأتي ضمن استعداداته لسحب طائرة داخل ميناء القاهرة الجوي خلال الفترة المقبلة.

كابونجا: استعد لسحب 4 سيارات بحمولة 80 طنا

وأضاف «كابونجا» أنه يستعد أيضا لإجراء محاولة جديدة خلال الأيام المقبلة لسحب 4 سيارات تريلا بإجمالي حمولات تتجاوز 80 طنا ليصبح أكبر رقم قياسي نجح في تحطيمه خلال هذه الفترة.

وتابع، «بحاول بس أوفر العربيات لأن التكاليف كلها بتبقى من أهل بلدي بتوفير السيارات لعدم وجود راعٍ أو ممول، وعدم وجود أي دعم من وزارة الشباب والرياضة».

وأردف كابونجا أن محاولة سحب طائرة داخل ميناء القاهرة الجوي يتم الاستعداد لها حاليا بعد موافقة وزير الطيران المدني على المحاولة، لتكون أول مرة في مصر والعالم شخص يسحب طائرة بوزن يقارب 200 طن.

كابونجا: حققت أرقاما قياسية ولم يدعمني أحد

وأكد أشرف كابونجا أنه نجح في تحكيم وعمل عدة أرقام قياسية دون وجود أي دعم حكومي أو شخصي، متابعا «مازلت أبحث عن راعي وأيضا محاولة تسجيل هذه الأرقام في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، لوجود عدة مصاريف لا بد من تحقيقها خلال هذه المحاولات، وأحتاج 10 آلاف جنيه مبدأيا لتسجيل أي رقم في موسوعة جينيس، وتواصلت معهم بالفعل وحققت كل شروطهم ويتبقى دفع مصاريف معينة لاستخراج الشهادة».

كابونجا يسحب سيارات نقل وقاطرات

ونجح «كابونجا» خلال الأيام الماضية في سحب 6 سيارات تريلا بوزن 60 طنا وسحب سيارة من وضع الجلوس الأسبوع الماضي، بوزن 50 طنا، وسحب قاطرة داخل هيئة قناة السويس بفمه في تحدٍ لأول مرة.

واختتم أشرف كابونجا حديثه قائلا: «اكتشفت هذه القوة الخارقة عندما نجحت في تحريك سيارة ملاكي بأصبع واحد فقط، وكانت هذه هي البداية».