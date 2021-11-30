«كابونجا» يستعد لسحب سيارة تريلا 20 طنا من وضع الجلوس

يستعد الرجل الخارق، أشرف كابونجا، اليوم الثلاثاء، لسحب سيارة تريلا بوزن 20 طنا، من وضع الجلوس، لأول مرة في العالم في محاولة من البطل المصري لتحقيق رقم قياسي جديد، وتسجيله في موسوعة جينيس.

كابونجا: سحب السيارة تدريب على سحب الطائرة

وقال أشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية، إن عملية سحب السيارة اليوم، من وضع الجلوس، تأتي ضمن الاستعدادات والتدريبات التي يخوضها لسحب طائرة داخل ميناء القاهرة الجوي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وتابع حديثه لـ «الوطن»: «سحب الطائرة تحد كبير جدا لم يخضه أحد في العالم من قبل خاصة وأن الطائرة وزنها يتراوح بين 200 و300 طن»، مشيراً إلى أنه أنهى كل الموافقات مع وزارة الطيران المدني.

وأكد «كابونجا»، على عمله بشكل مستمر لتحقيق الأرقام القياسية أملاً في تسجيلها في موسوعة جينيس القياسية، مشيرا إلى أن أعلى رقم سحب في العالم، كان لمواطن هندي بوزن 13 طنا.

كابونجا: مستعد لسحب أي شئ وأحتاج لدعم الشباب والرياضة

وقال أشرف كابونجا، إنه مستعد للتدريب على سحب أي أوزان أو أنواع سيارات، مشيراً إلى أنه بدأ بسيارة ملاكي ثم سيارة ربع نقل ثم سيارة نقل واحدة بوزن 20 طنا.

وتابع «الحمد لله قدرت آخر مرة أسحب 3 سيارات نقل في وقت واحد بوزن قارب 60 طنا، وهو رقم قياسي كبير، لكني مازلت أناشد وزارة الشباب والرياضة الوقوف إلى جواري ومساعدتي».

وأشار ابن مدينة الإسماعيلية، إلى أنه حاول التواصل مع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إلا أنه لم يستطع تحديد موعدا للقائه للعمل على تسهيل إمكانية دخوله موسوعة جينيس.