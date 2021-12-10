ضبط طني أسمدة زراعية ومواد غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها بالشرقية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، من ضبط 2 طن أسمدة زراعية ومواد غذائية مجهولة المصدر، قبل بيعها بالأسواق في حملات رقابية على التجار بنطاق مركز كفر صقر، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.

التحفظ على مواد غذائية مجهولة المصدر

وقامت إدارة تموين كفر صقر بتشكيل حملة تموينية برئاسة عبدالرؤوف سويلم، ومفتشي الإدارة، للمرور على المخابز البلدية والأنشطة التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير محضر برقم 15070 جنح كفر صقر، وتم التحفظ على 25 كرتونة مواد غذائية، وتحرير محضر برقم 15071 جنح كفرصقر، كما تم التحفظ على 5 كراتين مواد غذائية أخرى.

كما تم تحرير عدد 4 محاضر لعدم إعلان عن أسعار الأنشطة التجارية المختلفة، وتحرير محضر برقم 15081 جنح كفر صقر ضد أحد أصحاب السيارات لتهريب 2 طن أسمدة زراعية ممنوع تداولها خارج الحيازات الزراعية.

ضبط 2 طن لحوم و800 كيلو ملح مجهول المصدر

وفي وقت سابق تمكنت مديرية الطب البيطري من ضبط سيارة محملة بـ 247 كرتونة ملح طعام، وعدد 9 شيكارة ملح طعام، باجمالي كمية مقدارها 890 كيلو جرام مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها.

كما حررت المديرية أيضا محضر مخالفة لثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، وتم ضبط 2 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.