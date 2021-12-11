حالة الطقس اليوم 11-12-2021.. طقس معتدل وشبورة خفيفة صباحا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم السبت في بيان لها، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا، بارد على كافة الأنحاء ليلا.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن سقوط الأمطار، فمن المتوقع أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة بنسبة تصل إلى 20% تقريبا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 24 15

الإسكندرية 23 14

وادي النطرون 24 14

طنطا 24 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 13

مطروح 21 13

السلوم 21 09

سيوة 20 10

بورسعيد 23 13

دمياط 23 12

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 14

الإسماعيلية 24 14

السويس 24 14

العريش 23 12

رفح 23 13

رأس سدر 24 14

نخل 20 07

نويبع 23 19

طابا 21 12

كاترين 20 08

الطور 23 16

شرم الشيخ 27 16

الغردقة 27 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 25 13

بني سويف 25 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 11

سوهاج 27 10

قنا 28 12

الأقصر 28 13

أسوان 30 14

إدفو 30 13

أبو سمبل 29 12

الوادي الجديد 28 09

شلاتين 28 15

أبو رماد 27 15

حلايب 27 15

رأس حدربة 27 15