كيف تحصل على سيارة مستعملة بالتقسيط وبأقل سعر؟

يسعى الكثير من الأشخاص لشراء سيارة خاصة، حتى تساعدهم على قضاء احتياجاتهم الشخصية، سواء كانت عائلية أو استخدامها في الذهاب والعودة من العمل يوميًا، وقد يلجأ العديد منهم إلى شراء السيارات المستعملة حتى يتمكنوا من دفع مبلغ مالي أقل من شراء سيارة جديدة.

ويوفر عدد من البنوك قرض السيارة المستعملة للعملاء، لمساعدتهم على شراء تلك السيارات دون أن يضطروا إلى دفع مبلغ مالي كبير دفعة واحدة، ويقدم بنك QNB قرض السيارة المستعملة لعملاءه بأقل سعر عائد في السوق.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل قرض السيارة المستعملة من بنك QNB والشروط المطلوبة لذلك، وفق خدمة عملاء البنك، كالتالي:

مميزات قرض السيارات المستعملة من بنك QNB

- يمنح البنك لعملائه فرصة الحصول على القرض بنسبة تصل إلى 75% من قيمة السيارة المستعملة أو 70% للسيارة الكهربائية.

- يمنح البنك عملائه قرض السيارة المستعملة بعائد تنافسي.

- يوفر البنك لراغبي الحصول على قرض السيارة المستعملة تأمين مجاني على الحياة طوال مدة القرض.

- يوفر البنك لعملائه أفضل عروض التأمين على السيارات المستعملة الممولة.

- يتم خصم الأقساط أوتوماتيكياً سواء من الحساب الجاري أو الحساب الجاري ذو عائد.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض السيارات المستعملة من بنك QNB

- مدة سداد أقساط القرض تصل إلى 60 شهر.

- قيمة القرض تصل إلى 750,000 جنيها.

- يجب ألا يقل سن الراغب في الحصول على قرض السيارة المستعملة عن 21 عام.

- يجب ألا يزيد سن الراغب على الحصول على قرض السيارة المستعملة عن 60 عام عند نهاية مدة القرض.

- أن يكون الراغب في الحصول على قرض السيارات المستعملة من العملاء المصريين فقط ومتاح للموظفين، وأصحاب الأعمال الحرة وعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي الحاليين.

معايير السيارات المستعملة من بنك QNB

- يتم تمويل جميع السيارات ما عادا الصيني.

- أن يكون الحد الأقصى لتاريخ التصنيع 7 سنوات سابقة.

- أن يكون الحد الأدنى للدفعة المقدمة 25٪ من قيمة السيارة المستعملة أو 30% للسيارة الكهربائية.