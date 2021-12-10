نجوم الفن ينتقدون عدم دعوتهم لمهرجان القاهرة.. ضياء عبدالخالق ليس الأول

انتقد الفنان ضياء عبدالخالق، إدارة مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب عدم دعوته، مؤكدًا أنه لم يُدعَ إلى المشاركة فيه وأي مهرجان مصري منذ فترة طويلة، موضحًا: «الريد كاربت مش مشكلتي ولا حفل الافتتاح والختام، لكن الناس دي مبتشتغلش في الصناعة ولا من قريب ولا من بعيد ولا في الإعلام وبياخدوا مكان ناس أقدم مني وليهم تاريخ طويل ومهملين».

ولا يعتبر الفنان ضياء عبدالخالق أول من اشتكوا بسبب عدم دعوتهم من قبل إدارة المهرجان للمشاركة فيه، حيث سبقه إلى ذلك الفنان الكبير حسن يوسف، والفنان والإعلامي القديم سمير صبري، والمخرج ومدير التصوير السينمائي الكبير محسن أحمد.

محسن أحمد

محسن أحمد مدير التصوير الكبير، أعرب عن غضبه الشديد من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43، بعدما جرى تجاهله ولم ترسل الإدارة إليه أي دعوة للحضور.

وكتب أحمد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أتى زمنا يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي ولا تصلني دعوة للحضور، أشك أنني على قيد الحياة».

حسن يوسف

انتقد الفنان الكبير حسن يوسف، مهرجان القاهرة السينمائي، بسبب عدم دعوته، رغم عدم وجود فنانين لا يتمتعون بالشهرة والنجومية الكبيرة: «مش فاهم محدش بيعزمني من مهرجان القاهرة خالص، رغم إننا بنشوف ناس مش معروفة على الريد كاربت».

وأوضح خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لم يتابع فعاليات المهرجان هذا العام: «أدام مش مهتمين، مش ههتم أنا كمان ومش هديهم من خبرتي، وربنا يوفقهم».

سمير صبري

انتقد الفنان سمير صبري، مهرجان القاهرة السينمائي، موضحًا أن إدارته لم تقدم الدعوة له لكي يشارك في نسخته الأخيرة رغم أنه أحد مؤسسيه كما شارك في تقديم 130 فيلمًا: «ممكن بينسوني، أو بيشوفوا إن شخصيتي كمقدم برامج طاغية على شخصيتي كممثل سينمائي، ومش بهتم بالتكريمات دي ومحصلتش علي أي تكريم لأفلامي في أي مهرجان»، وذلك خلال لقاء مع برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، ويقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وفي حوار أخر، عبر شاشة «الحياة»، أكد، أن المهرجانات الفنية لا يجب أن تتحول إلى «وجوه جديدة تظهر على الريد كاربت تستعرض الفساتين».

واستنكر صبري، ما وصفه بـ«عدم دعوة» نجوم كبار على غرار سميرة أحمد ونبيلة عبيد، مطالبًا بتقدير كبار النجوم بشكل يليق بهم.