أسيوط تستعد لـ «التطعيم ضد شلل الأطفال» بفرق ثابتة ومتحركة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال 19 ديسمبر الجاري ولمدة 4 أيام، وذلك بمشاركة فرق متحركة بين المنازل، بالإضافة للفرق الثابتة المتواجدة بكافة مراكز التطعيم بالريف والحضر ومواقع التجمعات مثل محطات السكة الحديد والأتوبيس والمواقف والأسواق وغيرها، لتحقيق الحملة التي تنفذها مديرية الصحة والسكان للمستهدف منها، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، مشيرا إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقطاع الصحي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة.

استعدادات مديرية الصحة للحملة

وأكد الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، على استعداد مديرية الصحة لتنفيذ الحملة بالتعرف على المستهدف الجغرافي لتطعيم جميع الأطفال المتواجدين على أرض المحافظة أياً كان محل ميلادهم (من سن يوم حتى 5 سنوات)، والذي بلغ عددهم قرابة 788792 طفلا.

كما لفت إلى تشكيل 2554 فرقة، بينها 2282 فرقة متحركة و272 فرقة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمنشأت الصحية ومواقف التجمعات، فضلاً عن توفير جميع المعدات اللازمة لتنفيذ الحملة والذي يبلغ حوالي 985991 جرعة تقريباً، مشيراً إلى مراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم اللازمة.

محافظ أسيوط وجه كافة القطاعات بالإعلان عن الحملة

وأضاف أن اللواء عصام، سعد محافظ أسيوط، قد وجه كافة القطاعات ورؤساء الوحدات المحلية بالمشاركة في التوعية والإعلان عن الحملة، باستخدام كافة الوسائل الممكنة كالإذاعة المحلية أو ميكروفانات سيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس، بالإضافة إلى تعليق لافتات قماشية وبالونات وبوابات في الشوارع والميادين العامة والصفحات الرسمية لمحافظة أسيوط على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» و«انستجرام».