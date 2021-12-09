تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وموعد حلقة ياسمين عبدالعزيز

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بعد حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة cbc، حيث يتمّ استضافة الفنانة على حلقتين، الأولى تم إذاعتها أمس، والثانية يتمّ إذاعتها اليوم في تمام الساعة 9 مساءً، ويظهر معها الفنان أحمد العوضي.

ويبحث الكثير من الراغبين في مشاهدة الحلقة عن تردد قناة cbc الجديد، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة تردد قناة cbc الجديد على النايل سات، إضافة إلى تردد قناة cbc drama و cbc extra، كالتالي:

تردد قناة cbc الجديد 2021 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة CBC سي بي سي دارما CBC drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة سي بي سي اكسترا الجديد CBC EXTRA

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3\4.

وينتظر الكثير من محبي الفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنان أحمد العوضي الجزء الثاني من حلقتهما في برنامج «معكم منى الشاذلي»، ويتمّ إذاعة الحلقة في تمام الساعة 9 من مساء اليوم الخميس.

وفي بداية عام 2021، كان قد تمّ تغيير الكثير من ترددات القنوات الأكثر مشاهدة في مصر، وكانت من بينها مجموعة قنوات cbc، الأمر الذي أدى إلى بحث الكثيرين عن تردد القنوات الجديد الخاصة بها.