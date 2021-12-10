بتكلفة مليون و950 ألف جنيه.. أوقاف قنا تفتتح أعمال إحلال وتجديد 5مساجد

صرح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا أن مديرية الأوقاف، افتتحت اليوم الجمعة عدد 5 مساجد بمركزى أبوتشت ودشنا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والترميم التي تمت بهم بتكلفة مليون و950 ألف جنيه، ضمن خطة وزارة الأوقاف لإحلال وتطوير المساجد القائمة وتوفير كافة سبل الراحة لمرتادى تلك المساجد خلال أدائهم للشعائر الدينية، بمشاركة الأهالى بالجهود الذاتية .

محافظ قنا: الأوقاف دورها كبير في عمارة المساجد

ومن جانبه أكد محافظ قنا، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية، مشيرا إلى إن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى، ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة، وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة.

وكيل أوقاف قنا: بناء وإعمار 5 مساجد

وأضاف الشيخ محمد الطراوى، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن المساجد التى تم إحلالها وتجديدها وصيانتها منها 4 مساجد بمركز أبوتشت هى «مسجد الرحمة بقرية الأوسط سمهود بتكلفة مليون جنيه، ومسجد الشهيد أحمد السمان بنجع حمد بتكلفة 350 ألف جنيه، ومسجد أبوبكر الصديق بقرية الشقيفى بتكلفة 150 ألف جنيه، ومسجد آل المعيصرة بنجع المعيصرة بتكلفة 150 ألف جنيه، بالإضافة إلى مسجد الرحمن بقرية نجع عزوز بمركز دشنا بتكلفة 300 ألف جنيه، لافتا إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عددا من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يتم افتتاحها تباعا، وذلك بدعم من وزارة الأوقاف بالإضافة إلي الجهود الذاتية من المواطنين.