بدء تلقي طلاب المدارس لقاح كورونا بالقليوبية

تابع الدكتور خالد جمال عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بدء تطعيم طلاب المدارس بمدينة طوخ باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك من خلال الفرق الطبية التابعة للإدارة الصحية بطوخ.

تطعيم طلاب مدرستين بطوخ

تم تطعيم طلاب مدرسة الشهيد محمد جمال الأكشر، ومدرسة الشهيد خالد المغربي، وقام وكيل الوزارة الصحة بالقليوبية وفق بيان صادر عن المديرية بالتأكد من انتظام سير العمل، واتباع كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وعمل الموافقة المستنيرة، وتسجيل الطلاب على السيستم الخاص بوزارة الصحة، وتطعيمهم بعد موافقة أولياء الأمور على التطعيم.

إشادة بالإجراءات الاحترازية

وأشاد وكيل الوزارة في بيان له بالتنظيم الجيد، والنظافة العامة بالمدارس، مقدماً الشكر لمديري المدارس على الجهود المبذولة لصالح أبنائنا وبناتنا الطلاب.

‎أوضح وأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ على صحة وسلامة أبناء الوطن.

وأضاف أن وزارة الصحة خصصت موقعا إلكترونيا لتسجيل بيانات المواطنين لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد من هنا.

وأشار إلى أنه تم توزيع 80 ألف استمارة الموافقة المستنيرة على مدارس القليوبية عبر مديرية التربية والتعليم للحصول على موافقة أولياء الأمور لإعطاء الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 18 عاما بإعطائهم لقاح كورونا وبعدها يتم تنظيم قوافل داخل المدارس المستهدفة لإعطاء لقاح كورونا.