الشركات الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي في مصر.. نيسان تتصدر القائمة

سجل معدل مبيعات السيارات الملاكي «المحلية»، في السوق المصري نسبة ارتفاع وصلت إلى 42.5% خلال الفترة من شهر يناير حتى أكتوبر من العام 2021، بعدد 48 ألف و 62 سيارة، وخلال السطور التالية قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعا للسيارات المحلية في يمصر مقارنة بمعدل مبيعات كل علامة خلال العام الماضي 2020، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «الأميك».

ترتيب الشركات الأكثر مبيعا للسيارات الملاكي المحلية منذ بداية 2021

- نيسان، ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 15 ألف و 849 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 11 ألف و 277 سيارة.

- شيري، ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 11 ألف و 210 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 7 ألاف و 346 سيارة.

- بي واي دي، ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 5 ألاف و 760 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 3 ألاف و 187 سيارة.

- هيونداي، ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 5 ألاف و 717 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 4 ألاف و 419 سيارة.

- شيفروليه، ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 5 ألاف و 274 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 4 ألاف و 394 سيارة.

- لادا، ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 2700 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 1736 سيارة.

- تويوتا، ارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 881 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 716 سيارة.

- جيب، بارتفاع في معدل مبيعاتها بعدد 351 سيارة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت عدد 469 سيارة.