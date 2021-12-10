«أتوبيس السعادة» ينظم تحدي في وصفات الطبخ من حي الروضة (فيديو)

التقى الإعلامي أحمد يونس، الحاجة نجاح والسيدة أمال، خلال زيارته لمنطقة الروضة – تل العقارب سابقا-، في حلقة اليوم، الجمعة من برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة dmc.

نسكن تل العقارب منذ 45 سنة

وقالت الحاجة نجاح إنها تقطن منطقة تل العقارب منذ 45 سنة، قبل أن يتم تطويرها إلى حي الروضة التي تعيش فيها منذ عامين ونصف العام: «ربنا يبارك للرئيس ويعليه كمان وكمان إنه عمل حاجة نضيفة للناس».

تحدي مثير من حي الروضة

الفقرة كانت بعنوان «تحدي وصفات الطبخ داخل حي الروضة»، حيث تعمل الحاجة نجاح والسيدة أمال في صنع الطعام البيتي، مثل الحمام والبط المحشي بالفريك والطواجن وورق العنب: «بنعمل أكلة بيت نضيفة».

وأضافت الحاجة نجاح: «بنعمل الوجبات ونبعتها للناس، ولو عاوزين ياخدوها من هنا بيجوا لنا»، وقالت السيدة أمال فقالت إن من يريد الحصول على الطعام منها يقوم بطلب الأوردر قبلها بليلة: «بعمل كل حاجة زي الحواوشي والمكرونة البشاميل».

ودخلت الحاجة نجاح والسيدة أمل في منافسة على الهواء، حيث قدمت الأولى «بانيه وبطاطس وبابا غنوج»، أما الثانية فقامت بتقديم وجبة محشي متنوعة ما بين الكرنك والباذنجان والكوسة، وفي نهاية الفقرة، قدم فريق عمل البرنامج كأسين للمتسابقتين وهدية لكل منهما.