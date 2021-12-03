«تأسست في 1934».. «أتوبيس السعادة» يستعرض تاريخ فرقة حسب الله

التقى الإعلامي أحمد يونس، أعضاء فرقة حسب الله الشهيرة، في الحلقة الثالثة من برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة «DMC».

محمد حسب الله مؤسس الفرقة

ووفقا لما صرح به محمد طه أبو المجد، أحد أعضاء الفرقة، فإن الفرقة تأسست في محافظة القاهرة على يد محمد حسب الله الذي ينتمي إلى الفيوم: «كان يلف حول القصر لإيقاظ الخديوي والملك فاروق، وجرى إنشاء الفرقة في عام 1934 بشارع محمد علي، في قصر الخديوي توفيق، وبعدما أحيل للمعاش أنشأ فرقة حسب الله في الفيوم».

أكثر من 120 فرد قوام فرقة حسب الله في القاهرة والفيوم

وأضاف، أن عدد أعضاء الفرقة في القاهرة والفيوم تخطى الـ120 فردًا، حيث تعاونت الفرقتين من أجل استقدام العازفين.

سلام مربع

وحول الجملة الشهيرة «سلام مربع»، قال أبو المجد: «سلام مظبوط للتحية مفيهوش أي عَوَج، عشان نخش الفرح ونحييه، والناس بتطلبنا بالاسم، وبنحضر حفلات تخرج واستقبال الأبطال الحائزين على ميداليات أولمبية، وحفلات أعياد ميلاد، وسبوع، وحنة، وأفراح».

وأشار «أحد أعضاء الفرقة»، إلى أنه عضوا في فرقة الموسيقى العربية بقصر ثقافة الفيوم وحائز على 3 جوائز من كبار الملحنين كان أخرهم الملحن حلمي بكر.