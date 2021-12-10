«الحاجة كريمة» تبكي على الهواء بعد تطوير تل العقارب: العيشة كانت صعبة

التقى الإعلامي أحمد يونس، «الحاجة كريمة»، في منطقة الروضة، تل العقارب سابقا، في حلقة اليوم، الجمعة من برنامج «أتوبيس السعادة»، على قناة dmc.

نفسي أشوف الريس قبل ما أموت

وقالت إنها تعيش في الروضة منذ 3 سنوات، موضحةً أنها أصبحت أفضل من مرحلة ما قبل التطوير: «بقت أفضل من حيث النضافة ودورة المياه من غير ما نستنى حد يخرج منها، ومطبخ مستقل، وباب مقفول علينا، مفيش قيد علينا ومحدش حابس حريتنا، الريس قال هيعيشنا حياة كريمة وعيشنا فعلا، بحبك أوي يا ريس ربنا يخليك لينا، ويا ريت الناس كلها تفهمك صح، ربنا يطول في عمرك ويكفيك شر المرض ونفسي أشوفه قبل ما أموت حتى لو من بعيد».

مكنش في ستر لكن دلوقتي حياتي بقت مستقلة

وبكت «الحاجة كريمة»، على الهواء بعدما تذكرت الحياة الصعبة التي كانت تعيشها في الماضي، موضحةً أن منطقة تل العقارب كانت تضم حمامات مشتركة بين 4 و5 أسر، وهو ما اختلف كليًا: «حمامي بقى بتاعي لوحدي، وحياتي مستقلة ومحدش مطلع عليّ وعارف أنا عملت إيه ومعملتش إيه، لكن الأول البيت كان مفتوح وسايب، ومفيش ستر، وكنت مكشوفة وكله شايفني».

العيشة كانت صعبة وكنت بخاف من المطر

وتابعت: «كون إني مقفول عليّ باب بيت، فدي حاجة تسوى مال الدنيا، زمان كانت العيشة صعبة، والمطر كان بينزل علينا وإحنا نايمين، وكنت بخاف منها بسبب الطين، محبش أفتكر اللي كان بيحصل زمان».

وأشارت، إلى أنها كانت تبيع «ملايات»: «دلوقتي بصحى أروق وساعات أخويا بيساعدني لما يلاقيني تعبانة، البيوت بقت جميلة عاوزين تاني إيه أكتر من كده؟! إحنا في نعمة من عند ربنا».