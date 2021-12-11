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محمود مسلم

حظك اليوم برج السرطان السبت 11-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:44 ص | السبت 11 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بامتلاكه للقدرة الكبيرة على القيادة واتخاذ القرارات الصارمة، ولديهم قدرة كبيرة على التعامل مع المواقف المختلفة بحنكة وتأني، فهم عادة يملكون زمام الأمور، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تؤثر فيمن حولك وتعلمهم بلطف، وتكسب التأييد ويحيط بك المعجبون من كل جانب.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحظ يجعلك أكثر قدرة على إظهار مشاعر الحب والحنان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبي، ويوافق تاريخ ميلادها 29 يونيو. 

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