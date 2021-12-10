حظك اليوم برج السرطان الجمعة 10-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج السرطان بكونه شخصية غامضة، لا يبوح بأسراره لأي من الأشخاص المحيطين به، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزل الحظ يجعلك مستعدا للعطاء وتتصرف بكرم أخلاق، وفي المقابل تحقق مكاسب، بشرط أن تحافظ على حقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

رغم التشوش.. المريخ في منزل الحب يدفعك نحو مساعدة الأحباب ودعمهم ويقدر الجميع عطاءك.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبد الرازق ويوافق تاريخ ميلاده 6 يوليو.