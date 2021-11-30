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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 30-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:20 ص | الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
برج العذراء

برج العذراء

مولود برج العذراء يطلب التميز في كل شيء يفعله، ابتداء من عمله وانتهاء بهواياته التي يمارسها.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزل المال وعليك بالدقة ومضاعفة تركيزك، لا تتسرع وراجع نفسك قبل أي خطوة وتأنّ في توقيع الأوراق والعقود.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

الشمس وعطارد في مربع برجك وعليك أن تتحكم في أعصابك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة إيمان العاصي، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أغسطس.

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