حظك اليوم برج العذراء الجمعة 10-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء برقة مشاعره وحنانه على الأشخاص المقربين منه، كما أنه يتحمل المسؤوليات المسندة إليه، ويجيد إنجاز المهام المسندة إليه في وقت قياسي، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

يطالبك الفلك بأن تحمي نفسك من أي استفزاز وعليك أن تحمي مصالحك وحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

اعتمد اليوم على سعة أفقك لتبدد أي سوء تفاهم مع الأحباب أو مع شريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.