«الموسيقيين» تعلق على تصريحات «مسلم» بعد وقفه: لم يؤد الخدمة العسكرية

علقت نقابة المهن الموسيقية على تصريحات مؤدي المهرجانات «مسلم» خلال الأيام الماضية الذي هاجم فيها النقابة بأنها تقف حائلا أمامه لقيده في جدول الأعضاء، وتعبيره عن استيائه من أن الفنان هاني شاكر قام بحظر رقمه من هاتفه الشخصي.

الموسيقيين: مسلم لم يقدم ورق الخدمة العسكرية

وقال أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية لـ الوطن قائلا «النقابة لم تمنع أي شخص من القيد، وهذا الكلام ليس له أي دليل من الصحة، لأن مسلم لم يقدم أي ورق خلال اختباره أنه قام بتأدية الخدمة العسكرية في حين أن عمره يتماشى مع موعد التقديم».

كان «مسلم» أوضح في لقاء تلفزيوني له، أن نقابة المهن الموسيقية تضع أسماء وتحذف أسماء دون دليل أو مبرر، مشيرا إلى أنه تم وقفه منذ 5 سنوات لأن أوراق انتسابه إلى النقابة ليست مكتملة.

مسلم: النقابة أوقفت ورقي من 5 سنوات

وأضاف قائلا «خبر وقفي منذ 5 سنوات زعلني جدًا، وكان نفسي حد يكلمني يقولي خلص ورقك، بس أنا اتعاملت بطريقة مش كويسة من النقابة، وكان يوجد طرق أفضل من ذلك لإخباري باستكمال أوراقي»

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أوقفت 20 وهم وهم: حمو بيكا، وحسن شاكوش، وكزبرة وحنجرة، ومصطفى زكريا الشهير بـ«مسلم»، وأبو ليلة، وأحمد قاسم، وأحمد موزة، وحمو طيخة، وريشا كوستا وسمارة، وشواحة، وولاد سليم، و«العصابة»، و«الزعيم»، وعلاء فيفتي، وفرقة «الكعب العالي»، ومجدي شطة، و«وزة»، و«شكل»، وعمرو حاحا وعنبه.

كما أن النقابة تصالحت مع المطرب عمر كمال بعد أن وجهت له اتهاما بالإساءة لمصر خلال الأيام الماضية حيث جاء للنقابة وتصالح مع اللجنة القانونية ومضى على تعهد.