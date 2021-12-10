استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة إلكترونيا.. الرابط والخطوات

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة الخاص بالسيارة، إلكترونيًا، بالإضافة إلى مخالفات رخص القيادة بالرقم القومي، وذلك من خلال الدخول على موقع النيابة العامة، بعد أن أتاح موقع نيابات المرور، إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور أونلاين، من خلال الهاتف أو الكمبيوتر، ولا تتوقف الخدمات عند هذا الحد، بل يمكن للمواطنين تقديم تظلم، أو دفع المخالفات إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب المرور توفيرًا للوقت والمجهود.

موقع النيابة العامة يتيح الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

وتقدم النيابة العامة من خلال موقعها الرسمي، عدد من الخدمات من بينها استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، خدمة التظلم من قيم المخالفات، الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسير بكافة أنواعها، ورخص القيادة وفضلا عن الاطلاع علي نماذج المخالفات المسجلة، وخدمة الدفع عند الاستلام، خدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، خدمة متابعة حالة الطلبات، خدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، خدمة توصيل شهادة براءة الذمة.

استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة

وترصد «الوطن»، خطوات استعلام المخالفات المرورية برقم اللوحة، التي جاءت على النحو التالي:

ـ الدخول على موقع النيابة العامة.

ـ الضغط على خدمات نيابات المرور.

ـ تحديد الاستعلامات عن مخالفات رخص المركبات.

ـ تسجيل رقم الرخصة بالحروف والأرقام في الخانة المخصصة ثم الضغط على إجمالي المخالفات.

ـ بعد الاستعلام عن القيمة الخاصة بخالفات المركبة، يتم الضغط على طلب استخراج شهادة وفاء الغرامات.

- وتظهر على الشاشة أمام المستعلم رسالة بها عدد من الشروط التي يجب الموافقة عليها حتى يتم إتمام عملية تسجيل الغرامات.

- ثم بعد ذلك تظهر شاشة بها عدد من البيانات المطلوبة من الراغب في دفع الغرامية المالية على المركبة، التي يجب عليه أن يقوم بملئها وتشمل «الاسم الرباعي، العنوان، إدارة المرور التابع لها المواطن، رقم المركبة الخاصة به».

- ويمكن سداد قيمة المخالفات إلكترونيا من خلال اختيار طريقة السداد بين ما إذا كانت إلكترونية أو عن طريق بطاقات الائتمان أو الدفع نقدًا عند الاستلام، أو من خلال ماكينة فوري.