8 تعليمات عاجلة من «التعليم» للمدارس بشأن الغياب والمصروفات الدراسية

كثّفت مديريات التربية والتعليم من استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر عقدها في شهر يناير المقبل، وسط تنفيذ إجراءات وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت المديريات مجموعة من التعليمات العاجلة الخاصة بالانتهاء من كل الأعمال التي تسبق الامتحانات، سواء بتسجيل الغياب أو موقف الطلاب من سداد المصروفات الدراسية.

وأضافت المديريات في مستندات رسمية حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنه تم التأكيد على المدارس بضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمصروفات الدراسية أو إحداثيات الموقع الجغرافي للمدرسة أو وحدة المعلومات بكل مدرسة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تعليمات المديريات للمدارس

- تسجيل الغياب لجميع الطلاب في المدارس.

- تسجيل المصروفات الدراسية بتاريخ الإيصال ورقمه.

- تسجيل الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية طبقًا للقرارات الوزارية.

- تسجيل إحداثيات الموقع الجغرافي لجميع المدارس.

- توزيع المعلمين بالمواد الدراسية المختلفة على الفصول الدراسية.

- تسجيل وحدة المعلومات بالمدرسة.

- مراجعة بيانات الطلاب من حيث «الاسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي واللغة الثانية والشعبة والتخصص» وخاصة طلاب الشهادات العامة، وما يترتب على هذه البيانات من عمل كنترول وكذلك استخراج الشهادات المميكنة.

- تسجيل بيانات التابلت لكل طالب.

وأكدت المديريات التعليمية أن هذه الأعمال تتطلب عملاً متواصلاً من وحدة المعلومات بالمدرسة بجانب عملهم الأصلي، مشددةً على جميع مديري المدارس بضرورة تشكيل لجنة وحدة المعلومات والإحصاء بالمدرسة، لإنهاء كل الأعمال الخاصة بتسجيل البيانات للطلاب.

حقيقة إعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي سياق منفصل، نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الجدول المقترح لامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول الثانوي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه جدول «قديم» وغير صحيح.

وأوضح «شوقي» أن الوزارة لم تعلن الجدول حتى الآن، مشددًا على الطلاب ضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية لفهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي.