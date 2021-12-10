يستعد الطلاب في مختلف المراحل التعليمية، لخوض امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وتم تحديد موعد امتحانات الترم الأول 2022 للمدارس والجامعات وإجازة نصف العام، ومن المقرر تبدأ الامتحانات 15 يناير2022 المقبل، وذلك بالنسبة لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

موعد امتحانات الترم الأول 2022 للمدارس والجامعات وإجازة نصف العام

وأضافت وزارة التربية والتعليم الفني، في بيان لها، أن موعد امتحانات الترم الاول 2022 للمدارس والجامعات وإجازة نصف العام تم تحديده مسبقا، وستعقد ورقيا في لجان مؤمنة جيدا، ويجري التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية.

الاختبار سيعقد على مستوى الإدارة التعليمية

ووفقا لبيان صحفي، أوضحت الوزارة، أن الاختبار سيعقد على مستوى الإدارة التعليمية للمواد الأساسية، إذ جرى وضع الأسئلة من جانب الوزارة، لافتة إلى أن الاختبار يختلف من مدرسة لأخرى، ويجرى تقييم الإجابات على مستوى المدرسة تحت إشراف التوجيه الفني المختص وإدارة المدرسة، مشيرة إلى أن المواد الأساسية هى مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات الاجتماعية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن إجازة نصف العام تبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير حتى يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، للطلاب التعليم ما قبل الجامعي.

امتحانات الفصل الدراسي الأول تبدأ 15 يناير

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي، عن موعد امتحانات الترم الأول 2022 للجامعات وإجازة نصف العام، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير 2022، وتنتهي يوم 3 فبراير المقبل 2022، ومن ثم تبدأ بعدها إجازة منتصف العام الدراسي الجاري 2021.

الالتزام بالإجراءات الوقائية

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أن امتحانات الترم الأول 2022 الشفوية والعملية تبدأ قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، مشددة على الطلاب بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عقد الامتحانات.