3 سنوات من المشاكل.. تفاصيل علاقة شيرين وحسام من الزواج للانفصال

تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان حسام حبيب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد عودتهما للغناء عقب إعلان انفصالهما رسميا.

ترصد الوطن فى هذا التقرير القصة الكاملة لزواج وانفصال شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب من 2018 الى 2021

- قصة حب شيرين وحسام حبيب ظهرت للنور مع بداية عام 2018 بعد أن انفصل «حبيب» عن صديقته إلهام وجدي، وانفصال شيرين عن مدير أعمالها ياسر خليل.

- فى يناير 2018 نفى حسام حبيب فى تسجيل صوتي لـ «الوطن»، أخبار ارتباطه بشيرين عبدالوهاب، مؤكدا على أنهما أصدقاء وذلك ردا على نشر والده صورة لشيرين معلق عليها حبيبة ابني.

- ارتبطت شيرين بحسام حبيب رسميا فى شهر أبريل من عام 2018، فى حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء وعدد قليل من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين.

- ساند حسام حبيب زوجته فى أكبر أزماتها حين ما اتهمت فى بداية عام 2019 بالإساءة لمصر ونهر النيل، وتم إيقافها عن الغناء ومنع إذاعة أغانيها.

- فى مارس من عام 2020 ساندت شيرين زوجها حسام حبيب فى قضية الاعتداء بالضرب على المنتج ياسر خليل، وردت حينها على أخبار انفصالهما قائلة «كلام فارغ».

الانفصال تم عبر بيان إعلامي أطلقته شيرين عبدالوهاب

- تكررت شائعة انفصال المطربة عن حسام حبيب وقيام شقيقها بضربه فى شهر يونيو عام 2020، وهو ما ردت عليه شيرين قائلة «مبنبطلش خناق».

- عادت الشائعات من جديد فى نوفمبر من نفس العام وردت شيرين عليها قائلة «إحنا بألف خير».

- كان شهر مايو من عام الجاري هو شهر الأزمات في حياة شيرين عبدالوهاب، حيث سربت الصحفية نضال الأحمدية فيديو لإهانة والد زوجها حسام حبيب لها وأمنيته فى انفصال نجله عنها.

- ردت شيرين على الفيديو بظهور إعلامي مع حسام حبيب وطلبت من الجميع عدم التدخل فى حياتها واحترامها خصوصيتها قائلة «حسام زوجى من أنضف رجالة الدنيا وبيحبنى أكتر من نفسه».

‎ - كتبت كلمة النهاية فى علاقة شيرين وحسام حبيب حينما أصدرت شيرين بيانا الأسبوع الماضي أكدت فيه خبر الانفصال، متمنية من الجميع عدم التدخل فى حياتها الشخصية.