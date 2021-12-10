شيرين تحلق شعرها بعد انفصالها عن حسام حبيب: «بقيت سنجل» (فيديو)

أزالت الفنانة شيرين عبدالوهاب شعرها خلال وجودها في إمارة أبو ظبي الإماراتية، إذ ظهرت حليقة الرأس تماما في حفلها الغنائي المقام حالياهناك.

ويعد ظهور شيرين في الحفل الأول لها منذ إعلانها الانفصال عن زوجها حسام حبيب الذى ارتبطت به منذ 3 سنوات، وأعلنت الأسبوع الماضي رسميا الانفصال عنه بعد عدد من المشكلات والأزمات.

شيرين عبدالوهاب انفصلت عن حسام حبيب بعد زواج 3 سنوات

شيرين صعدت على المسرح ورحبت بجمهورها وقبل غنائها أغنية «جرح تاني» على المسرح تحدثت مع جمهورها في الحفل، قائلة: «خلاص بقيت سنجل».

شيرين عبدالوهاب تحيي حفلا في أبو ظبي

شيرين عبدالوهاب عقب الانفصال طرحت أغنية بعنوان «كلها غيرانة» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات فحين ان سرب لها اغنيتين بدون تحديد سبب الطرح ابرزها اغنية القماص التي تصدر قوائم المشاهدات عبر «يوتيوب» وهي نسخة غير أصلية.

كانت شيرين أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب من خلال بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيس بوك»، قالت فيه «في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية».

وتمنت شيرين في البيان من وسائل الاعلام احترام شخصيتها في عدم نشر أخبار عن أسباب طلاقها وتحرى الدقة في الأخبار المنشورة بينها وبين زوجها الفنان حسام حبيب.