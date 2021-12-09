الجمهور يستعد بـ«شيرين في أبو ظبي» قبل ساعات من حفلها بالإمارات

حالة من التأهب يعيشها جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب في الإمارات، وذلك قبل ساعات من حفلها في مدينة أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات»، مساء الغد، حيث تصدر «هاشتاج» بعنوان «شيرين في أبو ظبي» تدوينات الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر الحفل هو الأول لها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

2000 جنيه.. أسعار حفل شيرين عبدالوهاب في «أم الإمارات»

ويقام حفل الفنانة شيرين عبدالوهاب في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الإمارات، ومن المقرر أن تقدم مجموعة من أحدث أعمالها الغنائية، بالإضافة إلى أعمالها الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بصورة كبيرة، وتأتي تذاكر الحفل في 3 فئات تبدأ بـ135 درهما إماراتيا، وتتدرج ما بين 305 و505 دراهم، بما يعادل 2000 جنيه مصريا، وفقا للحساب الرسمي لحجز التذاكر.

«كلها غيرانة» تتخطى الـ9 ملايين مشاهدة.. وتسريب «القماص» و«ملكش آمان»

وتعيش شيرين عبدالوهاب حالة من النشاط الفني التي جاءت تزامنا مع الإعلان عن انفصالها رسميا من الفنان حسام حبيب بعد زواج دام 4 سنوات، وطرحت الفنانة المصرية مجموعة من الأغاني منها «كلها غيرانة» التي وصلت مشاهداتها لـ9 ملايين مشاهدة، كما تصدرت المركز الثاني بـ«تريندات» على «يوتيوب»، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور.

وتعتبر «كلها غيرانة» أول أغاني ألبومها الجديد مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الذي من المقرر أن تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة المقبلة.

كما تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي نسخة مسربة من أغنية بعنوان «القماص» من كلمات علي حسين وألحان نور عز العرب، بالإضافة إلى أغنية أخرى بعنوان «ملكش آمان»، ألحان عمرو الشاذلي.