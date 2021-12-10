أبرز معلومات عن رباب طنطاوي مصممة الألوان لسيارة مكلارين

قبل ساعات مضت، كشف فريق مكلارين رايسينغ، النقاب عن كسوة سيارتها «الألوان» قبل انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لسباقات الفورمولا 1 في مدينة أبوظبي للعام الجاري 2021، وذلك بالتعاون مع بي إيه تي، ومنحوا زمام الإبداع في تغيير ألوان السيارة إلى فنانة شابة مصرية تعيش في الإمارات.

التصميم الجديد لألوان سيارة ماكلارين رايسينغ

جاء إطلاق التصميم الجديد لألوان سيارة ماكلارين رايسينغ لعام 2021 في أبو ظبي، كأول مرة يتم فيها الكشف عن عمل فني إبداعي خلال سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1؛ ويعد المرة الأولى التي يتم فيها الاحتفاء بفنانة من منطقة الشرق الأوسط، والتي استوحت عملها الفني من خلال توظيف إيمانها «بالوحدة والمجتمع والتراث»، حيث قامت بدمج سلسلتها الإبداعية النوبية مع ألوان ماكلارين ريسينغ الشهيرة، وتجمع اللونين الأزرق والبابايا.

المصممة تستوحي التراث في إبداعها

ولدت رباب طنطاوي مصممة الكسوة الجديدة لسيارة «ماكلارين رايسينغ» الخاصة بسباقات الفورمولا 1، في العام 1971 في القاهرة، وبدأت حياتها المهنية حبا في الفن، والذي قادها ذلك إلى التدريب الذاتي على تقنيات وأساليب فنية مختلفة، بداية من الرسم الزيتي التقليدي إلى الأساليب الحديثة مثل بالرش الحديث وفن الشارع.

وتعرف رباب طنطاوي باتباعها نهجًا مرحًا في الموضوعات الجادة مثل الاتحاد والمجتمع والتراث، وجاء العمل على الألوان الجديدة لكسوة السيارة جزءًا من مبادرة بي إيه تي، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تركز على المواهب الإبداعية التي تستوحي فنها من التراث وتمنحها فرصًا مثالية لتكون عنصرًا فعّالًا في نخبة من رياضات السيارات لعرض أعمالهم.

جدير بالذكر، أنه تم تصميم أعمال الفنانة المصرية رباب طنطاوي بالتعاون مع مصمم وسائط السيارات دافيد فيرديس، وسيتم تمثيلها عبر سيارات السباق «ماكلارين إم سي إل 35 إم» MCL35M بقيادة سائقي السباقات لاندو نوريس، ودانييل ريكاردو في سباق الجائزة الكبرى بأبو ظبي 2021.