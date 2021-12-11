حظك اليوم برج الميزان السبت 11-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بالعقلانية، كما أنه ياخذ وقت طويل في التفكير حتى يتخذ قرارا حاسما في حياته لذا يعرف عنه بأنه متردد لصعوبة اتخذا القرار، كما انه محب لعائلته كثيرا، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل العمل.. تستطيع أن تحرز تقدما سريعا إذا استفدت من أخطاء الماضي.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تبدو أكثر استعدادا للعطاء وللتفاهم مع الأهل والأصحاب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الملحن حسن الشافعي ويوافق تاريخ ميلاده 9 أكتوبر.