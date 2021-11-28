 المغرب يعلق جميع الرحلات الجوية المباشرة للبلاد لمدة أسبوعين

قررت السلطات المغربية تعليق جميع الرحلات المباشرة للمسافرين في اتجاه المغرب لمدة أسبوعين، ابتداء من يوم غد الاثنين.

وذكر بيان حكومي أن هذا القرار يأتي جراء التفشي السريع لمتحور كورونا الجديد أوميكرون خاصة في أوروبا وإفريقيا، ومن أجل الحفاظ على المكاسب التي حققها المغرب في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين.

وأضاف البيان أنه سيتم تقييم الوضع بشكل منتظم من أجل تعديل الإجراءات الضرورية عند الحاجة.