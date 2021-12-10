5 معلومات عن صاحب أول صورة لشيرين بعد حلق شعرها.. متعهد حفلات

خطفت صورة شيرين عبدالوهاب بعد أن حلقت شعرها قبل إحياء حفلها الغنائي بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات، الأنظار بسبب إطلالتها التي وصفها البعض بـ«الغريبة» خاصة وأنها التقطت رفقة شخص غير معروف إعلاميا وتداولت الصورة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صاحب صورة شيرين وهي حليقة الشعر

وترصد «الوطن» في هذا التقرير 5 معلومات عن صاحب الصورة التي جعلت شيرين عبدالوهاب تحتل تريند مواقع البحث والتواصل الاجتماعي بعد نشرها مباشرة.

- يدعى يوسف دندش وهو لبناني الجنسية

- يعمل متعهد حفلات ومن أهم المتعهدين في المنطقة العربية وبالتحديد الخليج

- يعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة

- يشارك في التعاقد مع الفنانين من أجل حفلات مهرجان موازين

- عمل في فترة لإدارة أعمال الفنان العراقي ستار سعد

يوسف دندش نشر أول صورة له مع شيرين قبل الحفل

صعدت شيرين المسرح في إمارة أبو ظبي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وقدمت لجمهورها عددا كبيرا من أغنياتها في الوصلة الأولى حيث قدمت بعضًا من أغانيها المشهورة مثل: «جرح تاني وأنت إيه».

شيرين تشكر جمهورها وتفاجئهم بـ«لوك جديد»

وشكرت شيرين عبدالوهاب جمهورها على قدومهم الحفل الأول لها بعد الانفصال حيث داعبتهم أكثر من مرة قائلة: «خلاص بقيت سنجل، وأنا فقت خلاص، وهغني تاني، وإيه رأيكم في اللوك».

شيرين عبدالوهاب كانت صدمت الجمهور حين ما ظهرت عليهم وهي دون شعر حيث قامت بإزالة شعرها تماما في «لوك صادم» لم تفعله من قبل وهو أول ظهور رسمي لها عقب الانفصال.