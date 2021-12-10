الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على قرض المشروعات «لو بتحلم بدخل خاص»

يسعى العديد من الأشخاص إلى امتلاك مشاريع خاصة بهم وإدارتها والربح منها ولكن عدم امتلاك الكثيرين للأموال يجعلهم يلجأون إلى البنوك لتمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، وهو ما نستعرض تفاصيله في السطور التالية.

قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بعض التسهيلات للشباب، للحصول على قرض لبدء مشروع جديد ببعض الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض.

يمكن الحصول على القرض بحد أقصى 2 مليون جنيه للمشروع الواحد، ويمكن الحصول عليه من خلال البنوك العاملة مع الجهاز، وهي على النحو التالي: «بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري، المصرف المتحد، بنك البركة، وبنك عودة».

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

- السجل التجاري.

- تقديم صحيفة الحالة الجنائية والموقف من التجنيد للمتقدم للحصول على التمويل.

- تقديم إيصال مرافق لمقر إقامة الشخص المتقدم.

- تقديم بطاقة الرقم القومي.

- يجب تقديم عقد الملكية أو الإيجار لمكان المشروع مسجل بالشهر العقاري.

- مستند البطاقة الضريبية.

- تقديم دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.

شروط الحصول على القرض

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما.

- إجادة القراءة والكتابة.

- يجب أن يتوفر في المتقدم السمعة الطيبة.

- ضرورة التفرغ لإدارة مشروعه.

- أن يكون عنوان سكنه بنفس المحافظة محل النشاط.

- ألا يزيد عدد العاملين في المشروع على 5 أفراد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل قرض تمويل المشروعات من بنك البركة.

قرض تمويل المشروعات من بنك البركة

يقدم البنك تمويلات للمشروعات المتوسطة والصغيرة في إطار عقد المشاركة الإسلامية بين البنك والصندوق الاجتماعي للتنمية بعدة شروط منها ألا يزيد رأس مال المنشأة عن واحد مليون جنيه مصري وألا يزيد عدد العاملين بالمنشأة عن «50» عامل، كما يصل الحد الأقصى للتمويل «5» ملايين جنيه مصري.

مدة تمويل «رأس المال العامل» حتى 24 شهر، وتكون مدة تمويل «الآلات والمعدات» حتى 48 شهرا.

أن يصل معدل العائد إلى 10,5% سنوياً.

يشترط تقديم ضمانات منها وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد وتحديد مصادر سداد وفقاً لدراسة البنك وظروف نشاط العميل بالبنك.