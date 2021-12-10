وزير التعليم يوجه المعلمين بمتابعة منصة «نجوى ليمتد» لتحضير الدروس

ناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المعلمين، بالتسجيل في ورشة العمل المقدمة من منصة «نجوى ليمتد» وبنك المعرفة المصري، للتعرف أكثر عن أهم مصادرها واستخدامها في تحضير الدروس، ومتابعة الطلاب واستفادتهم من التدريبات الإلكترونية المقرونة بخاصية التصحيح التلقائي لتحسين مستواهم بشكل دوري.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن الورشة تعقد يوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر في تمام الساعة السادسة مساءً، ويوم الثلاثاء الموافق 28 ديسمبر في تمام الساعة السادسة أيضًا عبر بنك المعرفة المصري، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على توفير العديد من المنصات التعليمية التي تفيد الطلاب والمعلمين.

تعليمات مشددة للمدارس بتسجيل غياب الطلاب

وفي سياق منفصل، شدد وزير التربية والتعليم، على المدارس بضرورة إدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالمصروفات الدراسية أو إحداثيات الموقع الجغرافي للمدرسة على موقعها الإلكتروني الرسمي وتسجيل المصروفات الدراسية بتاريخ الإيصال ورقمه، وتسجيل الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية، طبقًا للقرارات الوزارية وتسجيل إحداثيات الموقع الجغرافي لجميع المدارس.

وأضافت المديريات في مستندات حصلت «الوطن» على نسخة منها، أنه يجب توزيع المعلمين بالمواد الدراسية المختلفة على الفصول الدراسية وتسجيل وحدة المعلومات بالمدرسة ومراجعة بيانات الطلاب من حيث «الإسم وتاريخ الميلاد والرقم القومي واللغة الثانية والشعبة والتخصص» وتسجيل بيانات التابلت لكل طالب.

امتحانات رابعة ابتدائي تعقد ورقيًا في المدارس

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي، موضحةً أن الامتحانات تعقد ورقيًا في لجان مؤمنة، ويختلف الامتحان من مدرسة لأخرى ويعقد بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية، ويكون عدد الأسئلة لمادة اللغة العربية 20 سؤالًا.

وأوضحت الوزارة أن الامتحان يتم وضعه من بنك الأسئلة المعد من قبلها، مؤكدةً أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها.