رئيس التحرير

محمود مسلم

وفد أعمال مجري يزور «اقتصادية القناة» لبحث الاستثمار في المنطقة

«زكي»: لديهم رغبة لإقامة مناطق اقتصادية خارج بلادهم

كتب:

الوطن
10:49 م | الجمعة 10 ديسمبر 2021
رئيس «اقتصادية قناة السويس» خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى - المجرى

رئيس «اقتصادية قناة السويس» خلال مشاركته فى منتدى الأعمال المصرى - المجرى

أعلن المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات المجرية التى تعمل فى قطاعات صناعية متنوعة، سيزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منتصف يناير المقبل، لبحث آليات إقامة استثمارات مجرية داخل المناطق الصناعية.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية، فى بيان اليوم، أنه خلال زيارته إلى المجر، للمشاركة فى منتدى الأعمال المصرى - المجرى، أجرى لقاءات كثيرة، منها اجتماعات رسمية لبحث سُبل التعاون الحكومى بين الجانبين، حيث التقى نائب وزير الخارجية والتجارة المجرى بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسفير محمد الشناوى سفير مصر بالمجر، فضلاً عن لقاءات مع مسئولى بنك الصادرات والواردات المجرى EXIM، الذى كان يُعد أحد اللقاءات المهمة خلال الزيارة، لافتاً إلى رغبة البنك فى تسهيل الإجراءات التى من شأنها دعم الشركات المجرية للوجود بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشارك «زكى» فى منتدى الأعمال المصرى - المجرى الذى عُقد مساء أمس ، بحضور ٥٠ شركة مصرية ومجرية، بمشاركة وفد من المستثمرين المصريين، للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والمشروعات القائمة بها والمستهدف تنفيذه، تزامناً مع خطة الدولة المصرية فى توطين الصناعات وتلبية احتياجات ومتطلبات السوق المحلية والإقليمية، لتحقيق رؤية مصر 2030.

وخلال مشاركته بالمنتدى، أبدى الجانب المجرى رغبته فى الوجود باستثمارات مجرية وطرق أبواب الأسواق الأفريقية من خلال المنطقة الاقتصادية وتوسيع استثماراتهم خارج نطاق دول الجوار.

اقرأ المزيد:

مدبولي يستعرض موقف تنفيذ عدد من مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

يحيى زكي: مستقبل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعد وعالمي

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. مركز لوجيستي عالمي «إنفوجرافيك»

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. ماذا تحقق في 7 سنوات؟ (فيديو)

«أبو بكر»: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مستقبل واعد لاستثمار حقيقي

عاجل.. رئيس الوزراء يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويتفقد عددا من المشروعات

رئيس الوزراء يتابع مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

«عبد الوهاب» يبحث مع كبرى الشركات المجرية الفرص الاستثمارية في مصر

الأسواق الأفريقية تتسبب في انتعاشة كبرى لصادرات مصر من الأسمنت

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للمصدرين عن «الأسواق الأفريقية»

منصة إلكترونية لتسويق المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية

دار الكتب: أولوية قصوى لرقمنة التراث ضمن رؤية «مصر 2030»

شوقي: بنك المعرفة مؤسسة خدمية تتوافق مع رؤية مصر 2030

وزيرة الهجرة: القيادة السياسية حريصة على دعم مبادرات تحقيق «رؤية مصر 2030»

أمريكا ترصد 125 مليون دولار لدعم جهود الحكومة في تحقيق «رؤية مصر 2030»