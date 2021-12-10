وفد أعمال مجري يزور «اقتصادية القناة» لبحث الاستثمار في المنطقة

أعلن المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين وكبرى الشركات المجرية التى تعمل فى قطاعات صناعية متنوعة، سيزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منتصف يناير المقبل، لبحث آليات إقامة استثمارات مجرية داخل المناطق الصناعية.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية، فى بيان اليوم، أنه خلال زيارته إلى المجر، للمشاركة فى منتدى الأعمال المصرى - المجرى، أجرى لقاءات كثيرة، منها اجتماعات رسمية لبحث سُبل التعاون الحكومى بين الجانبين، حيث التقى نائب وزير الخارجية والتجارة المجرى بحضور الدكتور محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والسفير محمد الشناوى سفير مصر بالمجر، فضلاً عن لقاءات مع مسئولى بنك الصادرات والواردات المجرى EXIM، الذى كان يُعد أحد اللقاءات المهمة خلال الزيارة، لافتاً إلى رغبة البنك فى تسهيل الإجراءات التى من شأنها دعم الشركات المجرية للوجود بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشارك «زكى» فى منتدى الأعمال المصرى - المجرى الذى عُقد مساء أمس ، بحضور ٥٠ شركة مصرية ومجرية، بمشاركة وفد من المستثمرين المصريين، للتعريف بالمنطقة الاقتصادية والمشروعات القائمة بها والمستهدف تنفيذه، تزامناً مع خطة الدولة المصرية فى توطين الصناعات وتلبية احتياجات ومتطلبات السوق المحلية والإقليمية، لتحقيق رؤية مصر 2030.

وخلال مشاركته بالمنتدى، أبدى الجانب المجرى رغبته فى الوجود باستثمارات مجرية وطرق أبواب الأسواق الأفريقية من خلال المنطقة الاقتصادية وتوسيع استثماراتهم خارج نطاق دول الجوار.