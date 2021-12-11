انقلاب سيارة ملاكي على الدائري وإصابة شخصين بسبب السرعة الجنونية

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي، نتيجة السرعة العالية على الطريق الدائري في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى منطقة المهندسين ومحور 26 يوليو، تحديدًا أمام مسجد المدينة، حيث أدت السرعة العالية إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة.

وقال شهود عيان لـ «الوطن»، إن السائق كان يسير بسرعة عالية على الطريق الدائري، واختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى لانقلاب السيارة على سقفها ثم زحفت لمسافة تقارب الـ100 متر واستقرت على جانب الطريق الأيمن.

وعلى الفور هرع السائقون والمارة والركاب الذين تصادف وجودهم لحظة الحادث، لإنقاذ الموجودين داخل السيارة ونجحوا في إخراجهم بالفعل، ووصلت قوات الأمن وشرطة المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تولى الإسعاف نقل المصابين للمستشفى، بينما أشرف رجال المرور على استمرار السيولة المرورية في الطريق الذي لم يتوقف جراء الحادث.

يأتي ذلك بعد ساعات من مصرع 4 شباب بسبب السرعة الجنونية في منطقة الشيخ زايد بعدما صطدمتهم سيارة كانت تسير بسرعة جنونية، بحسب ما رصدته كاميرات المراقبة الموجودة في المكان والتي كانت بالمرصاد لقائد تلك السيارة.

وتبين فيما بعد أن الذي صدم الـ4 شباب هو نجل رجل أعمال شهير حيث وقع الحادث أمام النادي الأهلي الموجود بمنطقة الشيخ زايد، واصطدم بالطلاب أثناء عبورهم الدوران بموقع الحادث، وأدت قوة الاصطدام إلى وفاتهم في الحال وتم نقل جميع ضحايا الحادث إلى مستشفى زايد التخصصي وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا.