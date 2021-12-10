سامي عبدالراضي يكشف تفاصيل حادث الشيخ زايد: الضحايا اتفرموا.. ولا مجاملات في الدم والأرواح

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّه يشعر بالحسرة على ضحايا الحادث المروري في الشيخ زايد اليوم، الذي راح ضحيته 4 شباب، معقبًا: «شباب في الثانوي زي الورد قلبهم أخضر في مقتبل العمر، والشباب الأربعة توفوا قبل الوصول إلى المستشفى، وأرواحهم صعدت إلى بارئها، فور وقوع الحادث عند (يوترن) النادي الأهلي، حيث كان المتهم يقود سيارة حديثة جدًا يتوفر فيها كل وسائل الأمان، واصطدم بسيارة الشباب الأربعة، و«فرمتهم فرم»، وانتهت حياتهم في اللحظة ذاتها، ولم يصل أيًا منهم إلى المستشفى، وهو على قيد الحياة.

النيابة تتخذ الإجراءات القانونية

وأضاف «عبدالراضي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «MBC مصر» اليوم، أن المتهم رهن التحقيقات وان النيابة ستصدر بيان بالواقعة بعد ان تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة، لتتخذ الإجراءات المناسبة، مشيرًا إلى أن المتهم مصاب بكدمات، لكنه لا يعاني من أي كسور في جسده.

إخضاع المتهم لتحليل مخدرات

وتابع مدير تحرير جريدة «الوطن»، أن سيارة الشباب الأربعة من السيارات العادية، التي لم تتحمل الصدمة، لأنه لا يوجد بها وسائل أمان، مشيرًا إلى أن النيابة تتخذ عددًا من الإجراءات في مثل هذه الحالات، ومنها مراجعة الكاميرات، وإخضاع المتهم لتحليل مخدرات، لتبين هل كان في حالة سكر أم لا، لافتًا إلى أن التحريات وشهود العيان قالوا إن حالته لم تكن طبيعية، لكن إثبات تعاطي المخدرات، لا يثبت إلا من خلال الطب الشرعي.

المتهم تحت الحبس الاحتياطي

وأشار إلى أن المتهم حاليًا في الحبس الاحتياطي، وربما يُحال إلى المحاكمة خلال أيام بتهمة القتل الخطأ، موضحًا أن الشاب يبلغ من العمر أكثر من 20 سنة، بينما تتراوح أعمار الضحايا من سن 16 إلى 18 سنة، والنيابة ستوجه له عدة اتهامات، وصرحت بدفن الجثامين الأربعة، والشرطة في محافظة الجيزة تواصل عملها على الأرض، للوصول إلى كل المعلومات حول الحادث، ولا يوجد مجاملات في الدم والأرواح، معربًا عن أمله في أن يلهم الله أسر الضحايا الصبر في هذه الحادثة.

السرعة الزائدة سبب كثرة ضحايا حوادث السيارات

أما عن كثرة الضحايا في حوادث الطرق في مصر، قال «عبدالراضي»، إن السرعة الزائدة في طريق مفتوح، أصعب من «ضرب الرصاص»، مشيرًا إلى أنه منذ فترة، وقع حادث في مصر الجديدة، بسبب سيارة يقودها شاب خليجي، ما أسفر عن دهس 6 أشخاص في الحادث، وحينها الشاب سافر في نفس اليوم دون محاسبة أو عقاب، لكن الوضع حاليًا في مصر اختلف، وهذا الشاب سيعاقب، ويحصل على أقصى عقوبة ممكنة في هذه الحادثة.

حادث مأساوي في الشيخ زايد اليوم

كانت مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، شهدت فجر اليوم حادثًا مأساويًا راح ضحيته 4 طلاب، بعد أن صدمتهم سيارة يقودها شاب يدعى وهو نجل مالك سلسلة محلات شهيرة، وتبين أن سيارة ملاكي اصطدمت بأخرى تقل 4 طلاب عند دوران قائدها اتجاه فرع النادي الأهلي، ما أسفر عن مصرعهم.