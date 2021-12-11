هاني شاكر: لن أترشح مرة أخرى لمنصب النقيب.. وأرشح هذا الموسيقار

أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، أنه لن يترشح مرة أخرى لانتخابات نقابة المهن الموسيقية مضيفًأ: «طبعا عند قراري ودي أخر فترة بالنسبة لي لأني تعبت»، لافتًا أنه بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها نصحه الأطباء بالابتعاد عن الانفعال والضيق والمشكلات التي قد تسبب له الحزن لتأثير ذلك على ضربات القلب.

وأوضح هاني شاكر، خلال لقائه مع الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، أنه سيكمل هذه الفترة في النقابة وسيكتفي بفترتين كنقيب للمهن الموسيقية، لافتًا أنه لا يشعر بتأديته الرسالة كاملة في النقابة، ولكنه قدم بعض الأشياء التي كان يتمنى وجودها في النقابة التي ينتمي لها.

هاني شاكر يرشح الموسيقار أمير عبدالمجيد خلفًا له

وأعرب هاني شاكر عن أمنيته بأن يخلفه الموسيقار أمير عبدالمجيد في منصب نقيب المهن الموسيقية، «كتير ممكن يخلفوني وأتمنى الموسيقار الجميل أمير عبدالمجيد يبقى نقيب، وممكن جدا يبقى مش في باله الموضوع ده وأتمنى النقيب الجديد يكون وجه جديد»، مؤكدًا أن النقيب الجديد قد يلغي قراراته بخصوص أغاني المهرجانات «هو حر يعمل اللي شايفه».

من جهة أخرى تحدث الفنان هاني شاكر عن تجربته القصيرة في التمثيل وعن رغبته في التمثيل مرة أخرى بشرط أن يقدم مسلسلا مكتوبا خصيصًا له، لافتًا أنه يستبعد المشاركة في أعمال سينمائية، معربًا عن أمله في أن يشارك في مسلسل قريبًا.