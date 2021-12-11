سعر جديد لليرة التركية اليوم السبت أمام 6 عملات

تراجعت الليرة التركية، أمام 6 عملات أجنبية هي «الدولار، واليورو، واليّن الياباني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والجنيه الاسترليني»، اليوم السبت 11 ديسمبر 2021، في بداية التعاملات اليومية وسط استمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم.

سعر الليرة أمام الدولار الأمريكي

وسجل سعر الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، اليوم السبت، تراجعا جديدا، ليباع الدولار الواحد بـ13.87 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

وسجّل سعر اليورو أمام الليرة التركية، اليوم السبت 11 ديسمبر، ارتفاعًا ليباع بسعر 16.71 ليرة تركية.

سعر الليرة أمام الجنيه الاسترليني

سجل الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية، ارتفاعًاجديدًا، ليباع بسعر 18.44 ليرة تركية.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة

كما سجّل اليّن الياباني، اليوم السبت 11 ديسمبر، سعر 12.24 ليرة تركية بداية التعاملات.

سعر الفرنك السويسري أمام الليرة التركية

واصل الفرنك السويسري ارتفاعه أمام الليرة التركية، ليباع بسعر 16.08 ليرة تركية.

سعر اليوان الصيني أمام الليرة التركية

وارتفع سعر اليوان الصيني، أمام الليرة التركية، ليباع بـ218 ليرة تركية.

وأكد متعاملون في سوق الصرف، أن الليرة التركية تراجعت بنسبة 0.8% أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي مدعومة باستمرار مخاوف المستثمرين بشأن أسعار الفائدة المنخفضة وارتفاع التضخم مما دفع الليرة إلى الانخفاض.

وبعد أن هوت إلى 13.9095، استقرت الليرة عند 13.87 مقابل العملة الأمريكية في بداية التعاملات اليومية اليوم السبت 11 ديسمبر، وفقدت العملة التركية 46% من قيمتها أمام الدولار الأمريكي هذا العام، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق.

جدير بالذكر أن وزير المالية والخزانة التركي الجديد نور الدين النبطي، قال أمس الخميس، إن عجز الميزانية سيقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.